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Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию

Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
51-летняя актриса Юлия Ауг выступила с резкими заявлениями против россиян, в результате лишилась работы и сменила фамилию. Юлия Ауг получила в свое время широкую известность после выхода на экраны сериала «Екатерина», в котором сыграла императрицу Елизавету I. Сейчас актриса получила известность уже своими русофобскими заявлениями в адрес России и угодила в грандиозный скандал. Из-за возмущения общественности спектакль «Сад» с артисткой в главной роли отменил московский «Электротеатр Станиславский». Теперь стало известно, что и Театр на Таганке отменил спектакль «Эльза», режиссером которого является Ауг. Актриса, несмотря на свои резкие высказывания в адрес россиян, при этом зарабатывала, как и прежде, в Москве. Сей факт возмутил общественность. Спектакли с ее участием отменили один за другим. Знаменитые коллеги и вовсе не скрывают, что отныне в России оскандалившейся Ауг не рады.
Юлия Ауг - Клеттенберг Так, директор Ленкома Марк Варшавер заявил, что не понимает, для чего артистка вообще выступает в России, которая ей так ненавистна. «Это уже не российский гражданин, а предатель. Просто противно», — возмутился Варшавер. Марк Борисович убежден, что Юлии стоит забыть о российской театральной сцене. Здесь, в столице, по его мнению, она больше не нужна. «Зачем нам такие люди? Но я ее не знаю. К радости или к сожалению. Но думаю, что к радости, потому что она — предательница», — заявил директор Ленкома. Оскандалившаяся после оскорбительных высказываний в адрес россиян актриса Юлия Ауг теперь — не Ауг. Покинув Россию, артистка решила сменить фамилию. По информации «Комсомольской правды», с недавнего времени звезда именует себя Юлией Клеттенберг - это фамилия ее бабушки Ксении Клеттенберг. Она не скрывает своего местонахождения, Клеттенберг признается, что проживает в эстонской Нарве, именно там прошло ее детство.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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