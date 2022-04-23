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Камила Валиева рассказала о своих ощущениях после Олимпиады

Камила Валиева рассказала о своих ощущениях после Олимпиады
Фигуристка Камила Валиева призналась, как ей живется с такой славой. В недавнем интервью Камила Валиева рассказала о том, как она относится к своей мировой популярности. Подопечная Этери Тутберидзе считалась фавориткой Игр в Пекине, однако, завоевать золото в личных соревнованиях после допингового скандала, она не смогла. После того, как фигуристка откатала произвольную программу с ошибками и помарками, по сути, упустив борьбу даже за бронзу Олимпиады, Этери Георгиевна спросила спортсменку только об одном — почему та перестала бороться. Сама Камила, спустя месяцы после самых важных стартов — Олимпиады, уточнила, что эти соревнования не похожи ни на какие другие. Обычные старты длятся 2–3 дня. На Олимпиаду спортсмены приехали за две недели до ее начала. Тренировок, к которым привыкли фигуристки, там не было. Каждый день лишь по 30–40 минут льда.
Камила Валиева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «За то же время нужно успеть попрыгать все прыжки, отработать вращения, дорожки шагов и прокатать программу. И сами соревнования состоят из командного турнира и личного. Трудно поддерживать форму с таким малым количеством ледовых тренировок», — заверила фигуристка. Звездностью, как дала понять Камила, она не заболела. Ее мало волнует популярность, которая обрушилась на нее после Олимпиады. «Мое восприятие себя не изменилось. Я стараюсь быть скромной и вежливой. Успех не мешает мне в повседневной жизни. Наоборот, он мне очень сейчас помогает пережить непростые времена», — приводит cosmo.ru слова Камилы Валиевой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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