Китай обвинил США и Европу в двойных стандартах

11:54 Автор: Иван Антонов, Пекин

Обсуждение третьими странами поведения Китая и его дипломатического курса является ничем иным, как попыткой оказывать давление, Пекин выступает решительно против этого. Так в постоянном представительстве КНР при Евросоюзе прокомментировали выпущенное по итогам американо-европейских переговоров заявление, в котором содержались нападки в адрес китайской стороны.

Проведение консультаций — это право всех участников международного сообщества. Но в Китае против того, чтобы эти переговоры использовались для давления на КНР. Неприемлемыми являются попытки таким образом навязывать свою волю, диктовать и угрожать китайской стороне, говорится в заявлении дипмиссии.





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В американо-европейском пресс-релизе содержатся заявления, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая и воспринимаются им как необоснованные нападки. Пекин выражает свое серьезное недовольство этими шагами, отметили в китайском постпредстве.

Более того, китайская сторона расценивает американо-европейскую риторику как свидетельство стремления отдельных стран добиться для себя абсолютной безопасности. Под видом поддержания мира и стабильности они преследуют исключительно свои цели в ущерб другим. Это неприкрытое проявление двойных стандартов, подчеркнули в дипмиссии.

#международные отношения #Китай #США #ЕС

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