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Косачев: Армия России предотвратит провокации с ОМП на Украине

Косачев: Армия России предотвратит провокации с ОМП на Украине

Тема: Военная операция на Украине


17:05  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



У российских военных хватит сил и средств для предотвращения западных провокаций с использованием оружия массового поражения на Украине. Об этом заявил зампред Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Соединенные Штаты готовят провокации для обвинения российской стороны в примении химического, биологического или тактического ядерного оружия. По мнению Косачева, опасность высока, однако надежд на объективность наблюдателей мало, поскольку американцы «научились манипулировать такого рода миссиями в свою пользу», полагаться предстоит только на свои силы.

«Уверен, что у наших военных хватит и сил, и средств для заблаговременного отслеживания и эффективного предотвращения таких провокаций», — отметил вице-спикер Совфеда.


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Как рассказал ранее начальник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, 21 апреля, была зафиксирована попытка атаки с применением токсичных веществ на позиции российских войск на Украине с беспилотника.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля после обращения глав ДНР и ЛНР в связи с агрессией украинских силовиков. В этот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам ВСУ. В Министерстве обороны России подчеркивают, что Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.



#Украина #военные

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По материалам: pnp.ru

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