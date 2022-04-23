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Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина

Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина
Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась об эмиграции артиста. Телеведущая поддержала Максима Галкина, который рассказал поклонникам о причинах отъезда из России и попросил не называть его предателем, ведь он потерял заработок на Родине. В конце февраля представители отечественного шоу-бизнеса начали массово покидать страну. В числе первых из России уехал Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми. Звездное семейство обосновалось в Израиле и возвращаться на Родину пока не планирует. Однако общественность называет Галкина не иначе как предателем, хотя он сам с этим не согласен. «Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте «власть» и «родину». Я всегда это различал. И есть люди, которым я верен всегда. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена», — заявил Галкин в соцсетях.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» 45-летнего пародиста поддержали многие поклонники, а также коллеги. Ксения Собчак не осталась в стороне — телеведущая согласилась со словами шоумена. «Все так, Макс! Уважаю. Держись», — написала журналистка. Интересно, что совсем недавно Галкин и Собчак устроили публичную перепалку в соцсетях из-за родственников. Сначала 40-летняя Ксения рассказала в Telegram-канале о том, что отец Максима, Александр Александрович, в свое время был депутатом Госдумы, о чем сам артист никогда не рассказывал. В ответ Галкин намекнул, что мать Собчак, Людмила Нарусова, не самым честным путем заняла место в Госдуме. Выяснилось, что в 90-е годы мама Ксении была в самом конце партийного списка, но потом внезапно оказалась в депутатском кресле, обогнав других претендентов, в том числе Галкина-старшего.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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