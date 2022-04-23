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Куда можно переехать по программе переселения соотечественников

Куда можно переехать по программе переселения соотечественников

19:29  Автор: Юлия Сапрыгина



Министерство внутренних дел предложило дать право жителям ДНР и ЛНР, эвакуировавшимся в Россию, в упрощенном порядке стать участниками программы добровольного переселения соотечественников в РФ. Какие льготы положены таким переселенцам, «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По программе добровольного переселения соотечественников можно переехать не в любой город России, а туда, где нужны рабочие руки и квалифицированные кадры. В числе таких регионов: Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский (за исключением Владивостока) и Хабаровский края, а также Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области. Всего в программе участвуют 58 субъектов.

Программа переселения включает в себя компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, компенсацию расходов на уплату пошлин (за совершение нотариальных действий, за выдачу разрешения на временное проживание, вид на жительство и прием в гражданство), а также выплату пособия на обустройство после переезда.

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«В случае отсутствия дохода, участник программы имеет право на ежемесячное пособие. Оно выплачивается до приобретения гражданства, но не более шести месяцев. Размер пособия — 50 процентов от прожиточного минимума по субъекту», - отметил Выборный.

Кроме того, предусмотрены жилищные субсидии - право на эту меру поддержки возникает после приобретения гражданства. Соотечественникам гарантируются получение образования, предоставление медицинской помощи, содействие в поиске работы, добавил депутат.

Программу приняли в 2006 году, а в 2014-ом приняли отдельное постановление, по которому граждане Украины, прибывшие на территорию России, получившие временное убежище и подавшие заявление на участие в госпрограмме, могут рассчитывать на рассмотрение своих заявок в течение 10 рабочих дней.

В Россию с 24 февраля эвакуировали более 908 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР


Теперь в этот документ хотят внести изменения. В частности, предлагается распространить упрощенный порядок рассмотрения таких заявлений на жителей ДНР и ЛНР, экстренно эвакуировавшихся в Россию после обострения конфликта в Донбассе.

Расширение перечня категорий граждан связано с тем, что теперь ДНР и ЛНР являются независимыми государствами, объяснил Анатолий Выборный. «В 2014 году, когда принималось постановление правительства, оно касалось граждан Украины, но после официального признания республик требуются изменения в этот документ», — уточнил депутат.

Полностью статья будет опубликована на сайте «Парламентской газеты» 24 апреля в 14:00



#Донбасс #беженцы

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По материалам: pnp.ru

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