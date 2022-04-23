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Le Monde: во Франции конфисковали еще одну картину из коллекции братьев Морозовых

Le Monde: во Франции конфисковали еще одну картину из коллекции братьев Морозовых

Французские власти приняли решение о конфискации еще одной картины из собрания Михаила и Ивана Морозовых — портрета предпринимателя Тимофея Морозова авторства Валентина Серова. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Полотно принадлежит московскому Музею искусства авангарда МАГМА, который был создан российским предпринимателем Вячеславом Кантором. После начала военной спецоперации на Украине Евросоюз ввел против Кантора персональные санкции.


"Портрет Тимофея Морозова", Валентин Серов

Ранее сообщалось о конфискации картины Петра Кончаловского "Автопортрет в сером" российского миллиардера Петра Авена, также включенного в санкционные списки, однако судьба работы Валентина Серова оставалась под вопросом.

Оба полотна были предоставлены французскому Фонду Louis Vuitton для выставки "Иконы современного искусства", которая проходила в Париже с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что в Южной Корее из-за проблем с логистикой застряли картины из собрания российских музеев, участвовавшие в выставке "Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции" в сеульском Центре сценического искусства "Седжон".


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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