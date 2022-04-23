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Лера Кудрявцева накануне Пасхи привела 3-летнюю дочку в храм

Лера Кудрявцева накануне Пасхи привела 3-летнюю дочку в храм
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась трогательным фото дочери Маши, которую в Великую субботу взяла с собой на освящение пасхальной снеди. Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет работает ведущей передач «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Примечательно, что Лера успевает не только строить карьеру и блистать в новых нарядах на съемках, но и заниматься домашним очагом. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает трехлетняя дочка Мария, которая ходит в престижный садик. 23 апреля утро у многих селебрити началось в церкви. Накануне Пасхи они решили осветить яйца и куличи. Пришла в храм и Кудрявцева, которая взяла с собой наследницу. В соцсети она поделилась трогательным кадром. Телеведущая засняла Машу, которая была в розовой куртке и вязаной шапке. Она внимательно смотрела за процессом. На столе была корзинка с покрашенными яйцами.
                  Маша Макарова наблюдает за освещением пасхальной снеди Поклонники восхитились снимком. Многие похвалили Леру, которая приучает дочку в таким традициям.
«До чего милая», «Как приятно видеть детей в храме», «Это очаровательно», «Просто роскошно», «Лера, вы чудесная мама», «Какая у вас корзинка! Это прям мечта», «Выглядит просто магически», «Маша такая счастливая», «Ребенок очаровательный», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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