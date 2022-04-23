Лунный день сегодня 23 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика может стать помощником в ежедневных делах, а может стать причиной неприятностей. В лунном календаре каждый из вас сможет найти полезные рекомендации, которые позволят провести день максимально эффективно.

В целом этот день сложно отнести к благоприятным или опасным, но можно с уверенностью сказать, что эту суббота простой не будет. Желательно посвятить ее отдыху и расслаблению. Сложные домашние могут подождать, однако, если необходимо будет сделать что-то неотложное, лучше не откладывать это на потом, а не спеша сделать с самого утра.

Фаза Луны: убывающая Луна переходит в Знак Водолея. Это значит, что 22 лунный день пройдет под управлением небольшого энергетического диссонанса. Астрологи рекомендуют быть осторожными и не торопиться с выводами, поскольку хорошее может казаться плохим, а плохое хорошим.

Магнитные бури 23 апреля: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. В этот день солнечная активность минимальна.

Что принесет удачу сегодня

Чего отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уборка;физическая активность;общение;взаимопомощь;романтика.раскрытие своих тайн окружающим;риски;раздражающие дела.

Сегодня домашние обязанности могут стать отдушиной, позволяющей собраться с мыслями. Как было сказано выше, превыше всего оставаться осторожными и не браться за всё сразу. Наведение порядка и неспешная уборка позволят создать благоприятную атмосферу. Тем не менее у многих людей домашние дела сегодня могут вызвать раздражение, поэтому астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не привлекать к уборке тех, кто хочет просто отдохнуть. Так вы избежите ссор.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

В этот день лучше не надевать яркие наряды, а отдать предпочтение спокойной классике. Нежные синие и зеленые пастельные оттенки будут самыми уместными. Импульсивность в эти сутки возрастает, поэтому от бросающихся в глаза ярких цветов астрологи советуют отказаться.

В качестве талисмана на этот день можно рассматривать такой камень как малахит. Он соединяет в себе все Четыре стихии, олицетворяя тем самым полную гармонию, которой нам как раз будет сильно не хватать. Он успокоит нервы и приведет в порядок ваши мысли, поможет преуспеть в делах или, наоборот как следует отдохнуть.

Настроение и здоровье в 22 лунный день

В эту субботу можно отдать предпочтение легкому труду, но при этом не нужно забывать и об отдыхе, чтобы исключить упадок сил и дурное самочувствие. Три полезных упражнения помогут оставаться энергичными и активными в течении дня. Справиться с перепадами настроения и остаться в хорошем расположении духа помогут прогулки и проветривание помещения.





Во время убывания Луны в Водолее у многих людей могут обостриться внутренние разногласия. Справиться с ними можно благодаря уединению, а также приятному и спокойному общению с добрыми людьми. Астрологи настоятельно советуют не переутомляться сегодня.

Финансы и работа 23 апреля

Финансовые операции в эти сутки лучше не проводить из-за опасности появления на вашем пути мошенников. Свои сбережения лучше держать подальше от посторонних людей. Также не стоит никому рассказывать о своих последних тратах и поступлениях средств. Богатство и успех любят тишину.

Также будут и проблемы иного характера. В деловой сфере 23 числа важно придерживаться нейтралитета, чтобы избежать конфликтов. Всем, кто будет сегодня работать, лучше отдать предпочтение завершению дел, а не новым начинаниям, чтобы не столкнуться с препятствиями.

Любовь и отношения по лунному календарю

Дисгармония Луны и Водолея почти не повлияет на сферу любви и отношений. В отношениях все будет максимально сбалансировано, поэтому влюбленным в этот день важно не скрывать друг от друга эмоции и чувства. Поддержка дорогих сердцу людей позволит избежать неприятностей.

Сегодня можно знакомиться, устраивать романтические свидания, начинать отношения. Однако астрологи рекомендуют прислушаться к интуиции, чтобы не ошибиться с выбором партнера и не стать жертвой токсичных отношений. Шестое чувство в сердечных делах вас точно не обманет.