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Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым

Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым
Ведущий рассказал, что его связывает с певцом Филиппом Киркоровым. Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров в эфире проекта Стаса Ярушина «МузLoft» рассказал о своих отношениях с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. «Мы прекрасно общаемся во время съемок. Узнаем, как у друг друга дела. Он следит за мной в соцсетях, а я за ним. Если нужно поддержать в творческом плане, то всегда без проблем. Ну эта не та история: «Привет. Как дела? Пошли кофе попьем», сказал Вячеслав Макаров
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Макарова, он старается по пустякам не беспокоить Киркорова. «Филипп – человек семейный. В вечернее время я бы не стал ему звонить. Может он занят или на студии записывается. Я предпочитаю сначала писать, а только потом связываться с человеком», — отметил Вячеслав Макаров. Напомним, что Филипп Киркоров – председатель жюри на шоу «Маска». Вячеслав Макаров с успехом ведет данный проект уже несколько лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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