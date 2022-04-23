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Максим Галкин заявил, что все потерял в России

Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Артист Максим Галкин оправдался за свою эмиграцию. Вот уже почти два месяца на Максима Галкина льется негатив и критика из-за того, что он уехал из родной страны после начала спецоперации на Украине. Юморист долго молчал, но теперь решил ответить всем, кто называет его предателем. 45-летний Максим Галкин не скрывает, что ему хорошо в Израиле: рядом любимая жена и дети, а концерты расписаны на несколько месяцев вперед, да еще и проходят с аншлагом. Между тем, из России в его адрес постоянно звучит слово «предатель», хотя сам он так не считает. «Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте «власть» и «родину». Я всегда это различал. И есть люди, которым я верен всегда. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена», — сказал Галкин в соцсетях.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По его словам, когда он выпустил пост в социальных сетях 24 февраля, его лицо тут же запретили во всех рекламных паузах. После этого у телеведущего сорвались многие рекламные контракты, которые должны были быть пролонгированы до конца года. «Я потерял рекламные деньги», — сказал шоумен. Вслед за этим последовали отмены концертов в разных городах. Как говорит Максим, на этот шаг пошли местные власти, а также активисты. «Делали это негласно, не давая официальных бумаг, началось запугивание местных организаторов. Из-за этого у меня переносятся или отменяются выступления. Я пытался что-то с этим сделать. Я потерял концертные деньги», — заявляет муж Аллы Пугачевой. В итоге он остался без работы. В этой ситуации знаменитость принял решение, которое отразилось не только на нем, но и на его семье. «Концертов нет, рекламных съемок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть, ведь давно собирался. Заодно здесь запланировал концерты, где мне не запрещают выступать. Сложно меня упрекнуть в предательстве? Я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем, как это делал всю жизнь в маленьких и больших городах независимо от гонорара, который мне платили», — заявляет Галкин. «Я обожаю Израиль. В свое время здесь лечились от онкологии мои родители, израильские врачи продлили им жизнь. меня очень многое связывает с этой землей, это, действительно, моя родная земля: также, как и Россия», - объяснил юморист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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