На вес… финифти

Тема: Год культурного наследия народов России

Древнерусская эмаль ценилась почти так же дорого, как золото

21:20 Автор: Юлия Сапрыгина

Финифть — это эмаль по металлу, раскрашенная красками. Ее открыли случайно, как побочное явление плавки стекла. На Русь финифть пришла в X веке из Византии, где ее называли «огненным письмом». А само слово «финифть» произошло от греческого «финифтис» (смешиваю).

Эмаль для финифти смешивали с солями металлов: меди, что придавало изделиям красивый зеленый оттенок, кобальта, от которого зависел синеватый отлив, а также золота, что позволяло получить сияющие пурпурные и рубиновые цвета. После этого поверх эмали рисовали красками.

Полученные изделия были настолько яркими и красивыми, что многие несведущие люди считали финифть сплавом драгметаллов. Эту легенду поддерживали и цены на финифть, которая стоила на Руси наравне с золотом и серебром.

Именно поэтому изначально финифтью украшали иконы, церковную утварь и оклады религиозных книг. И только потом уже ее перенесли на бытовые предметы: статуэтки, шкатулки, ручки, чернильницы, часы, табакерки и столовые приборы.

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Расцвет финифти в России пришелся на XVI-XVII века, тогда же сложились основные жанры цветной эмали: на декоративных предметах изображали в основном православные храмы, на ювелирных — цветочные орнаменты.

В XVIII веке русская финифть стала известна за пределами страны. Промысел процветал в Нижнем Новгороде, Костроме, Угличе. Однако центром финифти в России и тогда и сейчас считается Ростов, где изготавливали чудесной красоты иконы из расписной эмали. Полюбоваться этими работами прибывало множество паломников. Говорили, что обилие праведных людей начало творить в городе настоящие чудеса. Здесь исцелялись больные, воссоединялись семьи, а после такого паломничества появлялись долгожданные дети.

Свой вклад в развитие эмальерного дела внес ученый Михаил Ломоносов. По его инициативе построили стеклодельный завод, стекло использовали как основу для красок. А в Академии художеств в Петербурге даже основали класс «живописи по финифти».

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После революции, когда религиозные сюжеты вышли из моды, стало популярным рисовать на финифти портреты — собственные, возлюбленных или детей и даже Ленина и Сталина.

Современная финифть стремится к истокам. Сегодня в Ростове работает несколько творческих объединений и фабрика, где снова выпускают иконы, ювелирные изделия, столовые приборы и декоративные предметы из финифти.

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