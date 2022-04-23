Напоминаем: скоро эти 4 игры удалят из подписки Game Pass

Вадим Карасев





Остается неделя до конца апреля, а в конце каждого месяца Microsoft удаляет несколько игр из подписки Game Pass. Так произойдет и в конце этого месяца, остаются последние полноценные выходные, чтобы сыграть по Game Pass в следующие 4 игры, которые удалят 30 апреля:

Cricket 19 (Xbox, PC, xCloud)Outlast 2 (Xbox, PC, xCloud)Secret Neighbor (Xbox, PC, xCloud)Streets of Rage 4 (Xbox, PC, xCloud)

Отметим, что в списке игр, которые удалят в конце апреля, сразу несколько достойных проектов.

Streets of Rage 4 — один из лучших проектов в жанре beat ’em up, вышедших за последние годы. Игра является отличным продолжением классической трилогии, и за оставшиеся дни в подписке ее вполне можно успеть пройти. Особенно интересен проект для кооперативного прохождения — по сети или за одной консолью.

Streets of Rage 4

В Streets of Rage 4 наши старые друзья возвращаются: Axel, Blaze и Adam объединяются со своими новыми товарищами Floyd Iraia и Cherry Hunter. Наши герои более чем готовы наставить преступников на путь истинный под ритмичный завораживающий бит.

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Outlast 2 — хоррор, который уже успел стать классикой. Это исключительно одиночный проект, который можно завершить за 8-10 часов.

Outlast 2

Outlast 2 представляет вашему вниманию Sullivan Knoth и его последователей, которые оставили наш грешный мир позади, чтобы положить начало Вратам Храма, -городу, скрытому от цивилизации, в далекой глуши. Knoth и его группа, готовятся к испытаниям конца света, и вы находитесь прямо в центре этих событий.



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