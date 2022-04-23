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Наргиз Закирова сбежала из России

Наргиз Закирова сбежала из России
Певица Наргиз Закирова решила эмигрировать. Артистка в «Телеграме» сообщила, что покинула пределы России. Она сейчас находится со своими близкими в столице Узбекистана Ташкенте. «Друзья, всем привет из Ташкента. Не выходила на связь опять давно. Вчера заглянула в соцсети ночью. Немного обалдела. Каких-то уродов там набежало страшных. Я их быстро всех удалила», сказала Наргиз Закирова.
Наргиз Закирова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Наргиз Закирова, она безумно любит всех своих подписчиков. «Ваша Наргиз. Наргизка», — заявила певица, после чего начала громко смеяться. Ранее Наргиз Закирова несколько раз негативно высказывалась о России и ее жителях. Она выкладывала на своих страницах в соцсетях украинские флаги.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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