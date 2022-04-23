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Настя Ивлеева возмущена, что ее называют старухой

Настя Ивлеева возмущена, что ее называют старухой
Ведущая Настя Ивлеева посмеялась, что ее сравнивают с женой Евгения Петросяна. 31-летняя телеведущая с юмором отреагировала на то, как по-разному в обществе относятся к ней и ее известной ровеснице. Телеведущая высмеяла расхожие мнения о себе. Звезда шоу «Орел и решка» привыкла четко выражать свою позицию. При этом Настя не стесняется в выражениях и нисколько не боится показаться смешной. Именно за такой подход к жизни поклонники и обожают Ивлееву. На этот раз она решила высмеять отношение обывателей к самой себе и избраннице Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой. Теледива задала поклонникам вопрос, явно рассчитывая на массу ответов.
Татьяна Брухунова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вот интересно, почему жену Петросяна называют молодухой (ей 32 года), жену Элджея — взрослой, умирающей, седой женщиной, из которой сыпется песок, и кстати ей скоро помирать, а она не рожавшая (ей 31)?» — обратилась к фанатам Настя. «Известно почему, зависть — штука страшная!», «На контрасте, скорее всего, но вообще молодой возраст считается до 35 лет», «А ты выглядишь моложе, красотка», «С мужьями, наверное, сравнивают. Вот и получается», — прокомментировали блогеры в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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