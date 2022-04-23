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Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)

Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Сыну певицы Натальи Подольской исполнилось полтора года.   Артистка обнародовала невероятно трогательное видео. Его героем стал 1,5-годовалый сын певицы Иван. Сегодня в звездной семье 39-летней Натальи Подольской и 54-летнего Владимира Преснякова праздник. Их младшему сыну исполнилось 1,5 года. Артистка решила поделиться своей радостью. Участница «Евровидения-2005» показала сына, который сидел за детским столиком. Мама смешила его, говоря: «Ваня! Ой!». Маленький блондин заливисто хохотал. «Сегодня моему солнцу Ивану полтора годика 💪🏻. Ваня - растворитель маминого сердца🧡 . И папиного💜 . Сейчас и Вам достанется. 🤣 Доставайте улыбки 😁» написала Наталья. Многие поклонники артистов признались, что ролик их умилил. «Какой хорошенький, сладенький. Прелесть просто!», «Хохотунчик маленький», «Улыбашка!», «Сладкий. Так заразительно смеется», «Боже! Какое чудо!», «Наталья, спасибо, что поделились этим видео. Сразу настроение поднялось», «Тёма — копия папа. А вот Ванечка — пока непонятно. И мама, и папа одновременно», — указали фанаты.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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