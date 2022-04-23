Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новости Game Pass за 16-23 апреля: новые игры, анонсы, события

Новости Game Pass за 16-23 апреля: новые игры, анонсы, события


На прошедшей неделе Microsoft сообщила об играх, которые пополнят подписку Game Pass до конца апреля. Действительно крупных и ожидаемых проектов в этом списке не оказалось. Однако, Microsoft сообщила приятную новость для поклонников Ubisoft — больше игр издательства будет появляться в Game Pass. Расскажем по порядку обо всем самом интересном, что произошло с Game Pass в период с 16 по 23 апреля.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе в подписку Game Pass добавили 3 новых игры, среди них две пополнили облачный сервис, раннее они были добавлены в подписку на консолях:



F1 2021 (xCloud) EA Play



Need for Speed Hot Pursuit Remastered (xCloud) EA Play



Turnip Boy Commits Tax Evasion (Xbox, PC, xCloud) [email protected]

Отметим, что Turnip Boy Commits Tax Evasion — новый релиз для Xbox, который сразу стал доступен в Game Pass. У игры хорошие отзывы в Steam, где она вышла несколько раньше.

Что скоро добавят в Game Pass

Стали известны игры, которые пополнят Game Pass до конца апреля:



7 Days to Die (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 26 апреля



Research and Destroy (Xbox, PC) – 26 апреля



Bugsnax (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 28 апреля



Unsouled (Xbox, PC) [email protected] – 28 апреля

Также сообщили, что Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в Game Pass.

Кроме того, объявлены даты выхода в Game Pass следующих игр:



Loot River — 3 мая 2022 года



Shadowrun Trilogy — 21 июня 2022 года

Скоро удалят из Game Pass

Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце апреля — 30 числа:



Cricket 19 (Xbox, PC, xCloud)



Outlast 2 (Xbox, PC, xCloud)



Secret Neighbor (Xbox, PC, xCloud)



Streets of Rage 4 (Xbox, PC, xCloud)

Интересные новости и материалы за неделю



7 Days To Die, которую добавят в Game Pass, находится не в лучшем состоянии



Слух: Deathloop станет доступен в PS Plus Premium раньше, чем в Game Pass



Еще 12 игр из Game Pass получили поддержку сенсорного управления



Не пропустите игру Life Is Strange: True Colors по Game Pass
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на Xbox
Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на
Новости Game Pass за 16-23 апреля: новые игры, анонсы, события
Новости Game Pass за 16-23 апреля: новые игры, анонсы, события
Выпущены кастомные кейкапы по популярным играм Game Pass
Выпущены кастомные кейкапы по популярным играм Game Pass
Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина
Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина
Настя Ивлеева возмущена, что ее называют старухой
Настя Ивлеева возмущена, что ее называют старухой
Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу
Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу
Дана Борисова шокировала своей фигурой после липосакции
Дана Борисова шокировала своей фигурой после липосакции
Анонсирована Mutant Football League 2 — игра предложит «больше мутантов и режимов»
Анонсирована Mutant Football League 2 — игра предложит «больше
В Turbo Golf Racing можно будет поиграть бесплатно на Xbox в рамках беты
В Turbo Golf Racing можно будет поиграть бесплатно на Xbox в рамках
Бывший главред британского Vogue Александра Шульман раскритиковала новую биографию Анны Винтур
Бывший главред британского Vogue Александра Шульман раскритиковала
Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы
Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы
Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым
Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым

Топ на сегодня

Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей, автомобилей, оружия — новый трейлер
В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей,
В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта
В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта

Еще по теме

Сюрприз: Игру Turnip Boy Commits Tax Evasion сегодня добавят в Game Pass
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass
5 игр пополнят Game Pass на следующей неделе
Эти 8 игр удалят из Game Pass в конце ноября