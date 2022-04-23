Новости Game Pass за 16-23 апреля: новые игры, анонсы, события
На прошедшей неделе Microsoft сообщила об играх, которые пополнят подписку Game Pass до конца апреля. Действительно крупных и ожидаемых проектов в этом списке не оказалось. Однако, Microsoft сообщила приятную новость для поклонников Ubisoft — больше игр издательства будет появляться в Game Pass. Расскажем по порядку обо всем самом интересном, что произошло с Game Pass в период с 16 по 23 апреля.
Новые игры в Game Pass
На этой неделе в подписку Game Pass добавили 3 новых игры, среди них две пополнили облачный сервис, раннее они были добавлены в подписку на консолях:
F1 2021 (xCloud) EA Play
Need for Speed Hot Pursuit Remastered (xCloud) EA Play
Turnip Boy Commits Tax Evasion (Xbox, PC, xCloud) [email protected]
Отметим, что Turnip Boy Commits Tax Evasion — новый релиз для Xbox, который сразу стал доступен в Game Pass. У игры хорошие отзывы в Steam, где она вышла несколько раньше.
Что скоро добавят в Game Pass
Стали известны игры, которые пополнят Game Pass до конца апреля:
7 Days to Die (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 26 апреля
Research and Destroy (Xbox, PC) – 26 апреля
Bugsnax (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 28 апреля
Unsouled (Xbox, PC) [email protected] – 28 апреля
Также сообщили, что Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в Game Pass.
Кроме того, объявлены даты выхода в Game Pass следующих игр:
Loot River — 3 мая 2022 года
Shadowrun Trilogy — 21 июня 2022 года
Скоро удалят из Game Pass
Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце апреля — 30 числа:
Cricket 19 (Xbox, PC, xCloud)
Outlast 2 (Xbox, PC, xCloud)
Secret Neighbor (Xbox, PC, xCloud)
Streets of Rage 4 (Xbox, PC, xCloud)
Интересные новости и материалы за неделю
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