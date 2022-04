Новости Game Pass за 16-23 апреля: новые игры, анонсы, события

На прошедшей неделе Microsoft сообщила об играх, которые пополнят подписку Game Pass до конца апреля. Действительно крупных и ожидаемых проектов в этом списке не оказалось. Однако, Microsoft сообщила приятную новость для поклонников Ubisoft — больше игр издательства будет появляться в Game Pass. Расскажем по порядку обо всем самом интересном, что произошло с Game Pass в период с 16 по 23 апреля.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе в подписку Game Pass добавили 3 новых игры, среди них две пополнили облачный сервис, раннее они были добавлены в подписку на консолях:

F1 2021 (xCloud) EA PlayNeed for Speed Hot Pursuit Remastered (xCloud) EA PlayTurnip Boy Commits Tax Evasion (Xbox, PC, xCloud) [email protected]

Отметим, что Turnip Boy Commits Tax Evasion — новый релиз для Xbox, который сразу стал доступен в Game Pass. У игры хорошие отзывы в Steam, где она вышла несколько раньше.

Что скоро добавят в Game Pass

Стали известны игры, которые пополнят Game Pass до конца апреля:

7 Days to Die (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 26 апреляResearch and Destroy (Xbox, PC) – 26 апреляBugsnax (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 28 апреляUnsouled (Xbox, PC) [email protected] – 28 апреля

Также сообщили, что Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в Game Pass.

Кроме того, объявлены даты выхода в Game Pass следующих игр:

Скоро удалят из Game Pass

Loot River — 3 мая 2022 годаShadowrun Trilogy — 21 июня 2022 года

Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце апреля — 30 числа:

