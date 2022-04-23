Одаренным детям рассчитали нормы питания и содержания в специальных учебно-научных центрах

Тема: Постановления правительства

03:07 Автор: Юлия Сапрыгина

В кабине разработали правила обеспечения питанием и проживанием обучающихся в специализированных учебно-научных центрах, созданных в федеральных организациях высшего образования, перечень которых утверждает Правительство. Соответствующее постановление от 14 апреля 2022 года № 659 вступает в силу 23 апреля.

Специализированные учебно-научные центры (СУНЦ) — это структурные подразделения федеральных вузов, которые обучают по программам основного общего и (или) среднего общего образования и где созданы условия для проживания учащихся в интернате.

Ранее в список вузов, чьи СУНЦ будут полностью финансироваться за счет государства в 2022 году, включили: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет и Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина.

Новое постановление утверждает правила обеспечения детей, обучающихся в таких СУНЦ, питанием и проживанием. Так, установлено, что на питание обучающихся, проживающих в специализированном учебно-научном центре, должно выделяться не менее 72310,04 рублей в год, а на питание обучающихся, не проживающих в таком центре, — 56098,57 рублей в год. При этом норма обеспечения проживанием обучающихся составит 110466,52 рублей.

Законы, вступающие в силу с 23 апреля

Также отмечается, что обучающиеся обеспечиваются питанием и проживанием со дня зачисления на обучение и до завершения освоения образовательных программ. А в случае отчисления обеспечение питанием и проживанием обучающихся прекращается со дня издания соответствующего документа.

Нормы и Правила обеспечения обучающихся используются для расчета федеральными органами исполнительной власти размера субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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