Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Одаренным детям рассчитали нормы питания и содержания в специальных учебно-научных центрах

Одаренным детям рассчитали нормы питания и содержания в специальных учебно-научных центрах

Одаренным детям рассчитали нормы питания и содержания в специальных учебно-научных центрах

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Юлия Сапрыгина



В кабине разработали правила обеспечения питанием и проживанием обучающихся в специализированных учебно-научных центрах, созданных в федеральных организациях высшего образования, перечень которых утверждает Правительство. Соответствующее постановление от 14 апреля 2022 года № 659 вступает в силу 23 апреля.

Специализированные учебно-научные центры (СУНЦ) — это структурные подразделения федеральных вузов, которые обучают по программам основного общего и (или) среднего общего образования и где созданы условия для проживания учащихся в интернате.

Ранее в список вузов, чьи СУНЦ будут полностью финансироваться за счет государства в 2022 году, включили: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет и Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина.

Новое постановление утверждает правила обеспечения детей, обучающихся в таких СУНЦ, питанием и проживанием. Так, установлено, что на питание обучающихся, проживающих в специализированном учебно-научном центре, должно выделяться не менее 72310,04 рублей в год, а на питание обучающихся, не проживающих в таком центре, — 56098,57 рублей в год. При этом норма обеспечения проживанием обучающихся составит 110466,52 рублей.

Законы, вступающие в силу с 23 апреля


Также отмечается, что обучающиеся обеспечиваются питанием и проживанием со дня зачисления на обучение и до завершения освоения образовательных программ. А в случае отчисления обеспечение питанием и проживанием обучающихся прекращается со дня издания соответствующего документа.

Нормы и Правила обеспечения обучающихся используются для расчета федеральными органами исполнительной власти размера субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#дети #продукты #образование


379
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить
Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить
Наргиз Закирова сбежала из России
Наргиз Закирова сбежала из России
Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Евгений Плющенко показал старшего сына, который вырос его копией
Евгений Плющенко показал старшего сына, который вырос его копией
В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей, автомобилей, оружия — новый трейлер
В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей,
Лунный день сегодня 23 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 23 апреля 2022 года
Сергей Зверев признался, что носил поддельные вещи
Сергей Зверев признался, что носил поддельные вещи
Яна Рудковская призналась, как себя чувствует прооперированный Дима Билан
Яна Рудковская призналась, как себя чувствует прооперированный Дима
В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта
В Rainbow Six Siege появилась первая за 3 года полностью новая карта
Создатели Senua’s Saga: Hellblade II показали новый скриншот с локацией из игры
Создатели Senua’s Saga: Hellblade II показали новый скриншот с
Тина Канделаки высказалась о том, что ждет российский спорт в новых реалиях
Тина Канделаки высказалась о том, что ждет российский спорт в новых

Топ на сегодня

Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Отар Кушанашвили прошелся по Лере Кудрявцевой
Отар Кушанашвили прошелся по Лере Кудрявцевой
Мотивирующие цитаты для Стрельцов
Мотивирующие цитаты для Стрельцов
"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20 Ольга Карпуть рассказала Spletnik, что остается в России и будет развивать бизнес
"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20
Криштиану Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Криштиану Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью

Еще по теме

Родителям компенсируют затраты на интернатное обучение детей в специализированных учебно-научных центрах
В Национальном рейтинге университетов МГУ победил по двум статьям
МГУ занял 95-е место в рейтинге лучших вузов мира по качеству образования
Больше десятка вузов РФ вошли в рейтинг лучших мировых университетов