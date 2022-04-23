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Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить

Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить

Недаром говорят, что вода — это жизнь. Чистая вода крайне важна для каждого человека, но не всегда она есть у нас под рукой в нужный момент. Эксперты рассказали, почему вода из-под крана вредна и как быть, если другой нет.


Все говорят о пользе спорта и физических упражнений, но при этом все забывают о том, насколько важна простая вода. Мы состоим преимущественно из нее и весь окружающий нас мир неразрывно связан с этой жидкостью.

Польза чистой воды

Очищение чакр. Чакры человека — это энергетические центры, которые фильтруют входящую энергии и помогают излучать больше позитивных вибраций. При помощи чакр мы общаемся с матушкой природой и Вселенной, поэтому их правильное функционирование крайне необходимо каждому из нас.

Укрепление здоровья. Чистая вода — источник жизненных сил. Все врачи настоятельно рекомендуют пить чистую воду каждый день, особенно сразу после пробуждения. Замените кофе на воду, чтобы осознать, насколько это чудодейственная жидкость.

Повышение привлекательности. Тут речь идет не только о внешней привлекательности, но и о внутреннем мире тоже. Внешне вода помогает разглаживать морщины и улучшать кожу. Как уже было сказано выше, она раскрывает чакры, а это значит, что ей свойственно повышать внутренние вибрации, что тоже в некотором роде является природным магнитом для противоположного пола.


Вред воды из-под крана

В этой воде много примесей. Помимо физического вреда, который они могут нанести здоровью, они также ослабляют биополе. Неблагоприятной для ауры человека она является из-за того, что ее собирают и очищают много раз. В ней не остается положительного заряда природы.

По возможности старайтесь не пить такую воду. Кипячением проблемы не решить, поскольку это еще больше убивает все полезные свойства жидкости, несмотря на частичное ее очищение воздействием высоких температур.

Как быть, если нет чистой воды

Умываться можно и водой из-под крана. В принципе, часть живительной силы в ней останется всегда, поэтому ничего плохого в этом не будет. Главное, чтобы она не имела неприятного запаха и не была ржавой.

Пить в день достаточно примерно литр воды, поэтому всегда можно покупать её в магазине или в автомате. Тут тоже стоит отдавать предпочтение вкусной воде, ведь по своим вкусовым качествам некоторые виды воды не сильно отличаются от той, что течет из-под крана.


Также полезно иметь дома фильтр. Он очистит воду от вредных солей, чем сделает ее менее опасной для здоровья. Однако, не торопитесь ее пить. Дайте ей постоять немного и обрести энергетическую ценность. Для этого можно положить рядом с ней или прямо в кувшин минерал-талисман стихии Воды: бирюзу, лунный камень, жемчуг, лазурит или изумруд. Также очистить воду можно бросив в нее свежие лепестки мяты.

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По материалам: dailyhoro.ru

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