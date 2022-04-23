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Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на Xbox

Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на Xbox


Еще в мае 2018 года игра Just Shapes & Beats вышла в Steam, где собрала отличные отзывы от игроков и критиков. После проект появился на Switch и Playstation, а до консолей Xbox игра не добиралась долгие годы. Теперь же проект анонсирован и для Xbox.

Объявлено, что игра Just Shapes & Beats станет доступна на приставках Xbox One и Xbox Series X | S в конце весны — 31 мая 2022 года. Разработчики следующим образом описывают свой проект — «это хаотичный кооперативный музыкально-пулеметный ад, основанный на трех простых понятиях: избегай Фигур, двигайся к надирающим задницы Битам и умирай».


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На приставках Xbox игра Just Shapes & Beats будет продаваться за $19,99.

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По материалам: newxboxone

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