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Сергей Астахов рассказал о личной жизни

Сергей Астахов рассказал о личной жизни
Актер Сергей Астахов признался, что готов жениться на своей возлюбленной. Артист счастлив в отношениях с Викторией Савкеевой, которая моложе его на 16 лет. Влюбленные прекрасно живут без штампа в паспорте, и их это не смущает. Правда, если избранница артиста немедленно попросит исправить ситуацию, то Сергей не станет сопротивляться. Сергей и Виктория вместе девять лет. Пара не спешит регистрировать отношения, потому что их и так все устраивает. Но при этом звезда кино готов расписаться с избранницей, если она пожелает. «Могу прожить с человеком всю жизнь без штампов, цепей, колец, корон, штрих-кодов — что там еще может быть? Ничего из этого не считаю гарантией счастливой жизни. Я был расписан, поверьте мне, это не панацея. Хорошая семья получается, когда людям хорошо. А если нет — никакие штампы не помогут, хоть пять штук их поставь. Но если Вика скажет: «Я хочу, чтобы был штамп и чтобы была свадьба, фата и обязательно кто-то мордой в салат», то я для нее все сделаю, вообще без проблем, хоть сейчас. Но, боже мой, почему обязательно надо кому-то что-то доказывать, пусть даже самим себе? Для чего надо обязательно расписаться, чтобы успокоиться?» — задается вопросами 52-летний Астахов.
Сергей Астахов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Артист отметил, что чужое мнение его не интересует, поэтому публика может бесконечно гадать — почему он до сих пор не женился на Виктории. «Наверное, как мужчина я должен сделать так, чтобы любимая носила мою фамилию, чтобы вообще не было ни у кого вопросов. Но почему мы должны отвечать кому-то? Мы живем для себя: я — для нее, а она — для меня. Мне вообще не кажется правильным выставлять свою жизнь напоказ, как это делают некоторые артисты», — добавил Сергей. Артист не только не любит говорить о личной жизни, но и не выставляет фото с Викторией. Астахов вообще не ведет социальные сети, так как считает, что не все нужно афишировать. «Даже не представляю, чтобы Фредди Меркьюри бегал по сцене, пел и сам себя снимал, у меня это в сознании не укладывается. Диссонанс какой-то! Так и в нашей семейной жизни: нам с Викой не нужно никому ничего доказывать, докладывать, женаты мы официально или нет. Я не веду соцсети, даже не умею ими пользоваться, не знаю паролей. Для меня есть более важные вещи. Я лучше еще раз переслушаю репертуар Магомаева или Высоцкого — потрачу время на это», — заключил звезда сериалов «Семи дням».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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