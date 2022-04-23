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Сергей Зверев признался, что носил поддельные вещи

Сергей Зверев признался, что носил поддельные вещи
Стилист Сергей Зверев рассказал о подделках. Эпатажный парикмахер рассказал, что раньше не боялся носить подделки люксовых вещей. Знаменитость покупал на рынке реплики известных брендов. «Приезжайте на рынок и посмотрите: там и Гуччи, и Дольче Габбано, и Шанель — чего только нет. Даже Шанель не знает, что есть такие модели. И качество неплохое. Мне кажется, скоро и эти вещи будут стоить бешеные деньги. Китай, конечно, рулит в этой области. Производители даже документы кладут — вроде паспорта сумки. И номера сумок делают разные. Louis Vuitton особенно хорошо получается», — отметил Зверев.
Сергей Зверев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У меня, помню, была история. На одном мероприятии мне одна девушка сказала: «Ой, ваши очки так блестят, а мои — нет». И достает родные, фирменные. А я думаю: «Надо свои спрятать». Потому что у меня были паленые очки — мне фанатка подарила. Но на сцене так горят. А девушка мне говорит: «Мне ваши так нравятся — а где вы купили?» Я сказал, что у меня эксклюзивное предложение просто», — передает слова Зверева womanhit.ru. Знаменитость добавил, что многие его друзья изменили свое мнение по поводу дорогих брендовых вещей. Они стали меньше тратить на наряды по цене домов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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