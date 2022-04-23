У Светланы Лободы есть только один выход - стать гражданкой России

Известный продюсер рассказал о положении певицы Светланы Лободы. 39-летняя украинская певица может стать «голубем мира». Светлане Лободе предложили исполнить песню о единении наций. Экс-солистка группы «ВИА Гра» негативно отнеслась к проведению спецоперации. Артистка публиковала в соцсетях призывы к прекращение боевых действий на Украине. Уроженка Ирпеня Киевской области сейчас живет в Латвии. Светлана собирает помощь для беженцев.Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Исполнительница хита «Твои глаза» остается невъездной на территорию родной страны. Поп-звезду также включили в список из 31 деятеля культуры, которым запретили въезжать в Россию в течение 50 лет. Вместе с тем, у нее есть шанс получить российский паспорт. Об этом заявил организатор выступлений певицы в нашей стране и на Украине Кирилл Чибисов. «Если Светлана Лобода снимет новое видео, в котором скажет, что осознала свои прежние заблуждения, и попросит российский паспорт, я почти уверен, что ей дадут гражданство. А почему нет? И будет Лобода голубем мира, песню о единении наций напишет», — пояснил известный продюсер — рассказал Кирилл для NEWS.ru.