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У Светланы Лободы есть только один выход - стать гражданкой России

У Светланы Лободы есть только один выход - стать гражданкой России
Известный продюсер рассказал о положении певицы Светланы Лободы.   39-летняя украинская певица может стать «голубем мира». Светлане Лободе предложили исполнить песню о единении наций. Экс-солистка группы «ВИА Гра» негативно отнеслась к проведению спецоперации. Артистка публиковала в соцсетях призывы к прекращение боевых действий на Украине. Уроженка Ирпеня Киевской области сейчас живет в Латвии. Светлана собирает помощь для беженцев.
Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Исполнительница хита «Твои глаза» остается невъездной на территорию родной страны. Поп-звезду также включили в список из 31 деятеля культуры, которым запретили въезжать в Россию в течение 50 лет. Вместе с тем, у нее есть шанс получить российский паспорт. Об этом заявил организатор выступлений певицы в нашей стране и на Украине Кирилл Чибисов. «Если Светлана Лобода снимет новое видео, в котором скажет, что осознала свои прежние заблуждения, и попросит российский паспорт, я почти уверен, что ей дадут гражданство. А почему нет? И будет Лобода голубем мира, песню о единении наций напишет», — пояснил известный продюсер — рассказал Кирилл для NEWS.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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