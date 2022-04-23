Утечка: из новой Need for Speed в сети появились скриншоты карты и интерфейса

Вадим Карасев





Если верить информации инсайдеров, которая появлялась ранее в этом году, осенью 2022 года выйдет новая часть Need for Speed. Сообщается, что проект разрабатывается только для консолей нового поколения и PC.

В сети появилось несколько скриншотов, на которых, как утверждается, можно видеть карту и интерфейс новой Need for Speed. Пользователь, который опубликовал изображения, отмечает, что действия будут происходить в вымышленном аналоге Чикаго, который в игре будет иметь название Лейк-Шор-Сити. Утекшие скриншоты можно посмотреть ниже.

Как можно видеть, карта Need for Speed будет разделена на 6 крупных зон. Отметим, что к достоверности этих скриншотов стоит относиться со скепсисом.