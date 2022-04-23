В Испании выдали ордер на арест "Афериста из Tinder" Саймона Леваева

Вадим Карасев

В Испании выдали ордер на арест израильского мошенника Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают), главного героя документального фильма Netflix "Аферист из Tinder".

Как сообщает Daily Mail, в 2019 году арендованный Саймоном автомобиль Maserati застрял на одном из пляжей Испании. Прибывшим на место аварии полицейским мошенник, находившийся в компании неизвестной россиянки, представился Майклом Билтоном и предъявил поддельные права.





Несмотря на то, что с того инцидента прошло больше двух лет, сотрудник полиции смог опознать Леваева благодаря резонансному фильму о его махинациях. Офицер обратился в суд города Альхесирас с требованием возобновить в отношении афериста уголовное расследование — теперь Саймону грозит тюремный срок за использование поддельных документов.

Однако на данный момент неизвестно, последует ли за выписанным ордером задержание Леваева в Израиле и его экстрадиция. Стоит учитывать, что мошенник уже отбыл наказание за использование фальшивого паспорта у себя на родине, поэтому пока неясно, смогут ли власти Испании привлечь его к ответственности за аналогичное преступление.





Напомним, что вышедший на Netflix фильм "Аферист из Tinder" стал хитом стримингового сервиса. В нем рассказывалось о том, как израильтянин Шимон Хают знакомился с женщинами в приложении Tinder, выдавая себя за сына алмазного магната Льва Леваева. Завоевывая доверие своих жертв, он занимал у них крупные суммы денег и исчезал.

Ольга Петелина