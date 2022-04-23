В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей, автомобилей, оружия — новый трейлер

Вадим Карасев





Разработчики Saints Row представили новый трейлер своего проекта, который посвятили кастомизации персонажей и окружения в игре. Трейлер идет почти 10 минут, и он дает возможность увидеть, насколько разные герои, автомобили и оружия будут в Saints Row.

Настройка персонажей в Saints Row будет включать в себя множество аспектов: комплектация, возраст, голос, рост, волосы на теле, зубы, шрамы, татуировки и многое другое. Естественно, будет огромное количество разнообразной одежды, обуви, шляп и прочего. Автомобили тоже поддаются детальной настройке внешнего вида, как и оружие.

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Напомним, что переосмысление Saints Row должно выйти на всех актуальных игровых платформах 23 августа. Проект, в первую очередь, нацелен на кооператив для 4х игроков.