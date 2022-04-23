В Turbo Golf Racing можно будет поиграть бесплатно на Xbox в рамках беты

Вадим Карасев





Разработчики игры Turbo Golf Racing несколько недель назад объявили, что их проект сразу после релиза будет доступен в подписке Game Pass. Но на данный момент у игры нет точной даты релиза. Однако, ее можно будет опробовать уже в ближайшие дни.

Стало известно, что Turbo Golf Racing с 28 апреля по 2 мая будет доступна на приставках Xbox в рамках бета-версии. Чтобы опробовать проект, потребуется зарегистрироваться на участие в бете через приложение Xbox Insider Hub. После регистрации на тестирование игры, ее можно будет загрузить 28 апреля и начать играть.

Отметим, что в рамках тестирования Turbo Golf Racing разработчики обещают 12 игровых полей, бета-пропуск с 15 уровнями, ежедневные миссии, одиночные испытания, кроссплатформенный мультиплеер и многое другое. В целом, выглядит наполненность бета-версии Turbo Golf Racing весьма достойно.

Turbo Golf Racing — это игра, которая по геймплею напоминает Rocket League, но в ее основе лежит гольф, а не футбол.

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