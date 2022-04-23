Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Turbo Golf Racing можно будет поиграть бесплатно на Xbox в рамках беты

В Turbo Golf Racing можно будет поиграть бесплатно на Xbox в рамках беты


Разработчики игры Turbo Golf Racing несколько недель назад объявили, что их проект сразу после релиза будет доступен в подписке Game Pass. Но на данный момент у игры нет точной даты релиза. Однако, ее можно будет опробовать уже в ближайшие дни.

Стало известно, что Turbo Golf Racing с 28 апреля по 2 мая будет доступна на приставках Xbox в рамках бета-версии. Чтобы опробовать проект, потребуется зарегистрироваться на участие в бете через приложение Xbox Insider Hub. После регистрации на тестирование игры, ее можно будет загрузить 28 апреля и начать играть.

Отметим, что в рамках тестирования Turbo Golf Racing разработчики обещают 12 игровых полей, бета-пропуск с 15 уровнями, ежедневные миссии, одиночные испытания, кроссплатформенный мультиплеер и многое другое. В целом, выглядит наполненность бета-версии Turbo Golf Racing весьма достойно.

Turbo Golf Racing — это игра, которая по геймплею напоминает Rocket League, но в ее основе лежит гольф, а не футбол.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Выпущены кастомные кейкапы по популярным играм Game Pass
Выпущены кастомные кейкапы по популярным играм Game Pass
Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина
Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина
Настя Ивлеева возмущена, что ее называют старухой
Настя Ивлеева возмущена, что ее называют старухой
Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу
Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу
Дана Борисова шокировала своей фигурой после липосакции
Дана Борисова шокировала своей фигурой после липосакции
Анонсирована Mutant Football League 2 — игра предложит «больше мутантов и режимов»
Анонсирована Mutant Football League 2 — игра предложит «больше
В Turbo Golf Racing можно будет поиграть бесплатно на Xbox в рамках беты
В Turbo Golf Racing можно будет поиграть бесплатно на Xbox в рамках
Бывший главред британского Vogue Александра Шульман раскритиковала новую биографию Анны Винтур
Бывший главред британского Vogue Александра Шульман раскритиковала
Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы
Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы
Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым
Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым
Утечка: из новой Need for Speed в сети появились скриншоты карты и интерфейса
Утечка: из новой Need for Speed в сети появились скриншоты карты и
Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания
Дорожная карта Halo Infinite: 2 и 3 сезон, кооперативная кампания

Топ на сегодня

Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди гостей — Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Елена Крыгина
Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
Сергей Лазарев рассказал о своей принцессе
В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая – 2022»
В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая –
Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Максим Галкин заявил, что все потерял в России

Еще по теме

Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие выходные
Представили больше 10 минут нового геймплея Hello Neighbor 2
Игру ANVIL: Vault Breakers можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках бета-теста
Официально: ANVIL добавят в Game Pass в день релиза