Выпущены кастомные кейкапы по популярным играм Game Pass





Microsoft часто объединяется с различными партнерами, чтобы выпустить для розыгрыша некий действительно уникальный продукт. Очередной такой пример появился на этой неделе. Xbox объединился с брендом PCSpecialist (специализируются на выпуске уникальных PC и комплектующих к ним) и ютубером Stodeh, чтобы разыграть кейкапы по популярным играм Game Pass.

Был выпущен набор, который включает в себя восемь кейкапов по различным популярным играм из подписки PC Game Pass — от Minecraft до Halo Infinite. Выглядит это крайне приятно, но купить такой набор будет нельзя — только выиграть. Здесь можно прочитать условия розыгрыша.