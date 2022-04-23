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Жена Моргенштерна рассказала о его алкоголизме

Жена Моргенштерна рассказала о его алкоголизме
Бывшая жена рэпера Моргенштерна, Дилара призналась, что готова была убить за него.   Алишер и Дилара Зинатуллина сыграли пышную свадьбу в Москве 31 августа 2021 года. Но семейная жизнь рэпера и блогерши не задалась. Недавно Дилара призналась, что они с Моргенштерном больше не вместе. Зинатуллина не скрывает, что ей было тяжело после разрыва с Алишером, но она взяла себя в руки и теперь снова радуется жизни. «Это же не внезапно случилось. Так что без особого шока — просто живу, привыкаю к новой реальности. Достаточно хорошо и счастливо себя чувствую. Конечно, люблю его. Любовь — это, как мне кажется, больше, чем просто желание быть рядом, страсть или общая положительная оценка человека.
Моргенштерн с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Любовь — это когда ты просто хочешь, чтобы у него все было хорошо, какие бы между вами ни были конфликты и обиды. Я вот во многом его не понимаю, до сих пор злюсь, до сих пор за многое не простила, но мне кажется могла бы ради него убить. Не представлю, чтобы кому то я позволила его обидеть или навредить», — разоткровенничалась 22-летняя Дилара в Telegram-канале. Также блогерше часто задают вопрос по поводу алкоголизма Алишера. Напомним, сейчас он часто выходит на связь с подписчиками в нетрезвом состоянии. Зинатуллина не отрицает проблем бывшего супруга со спиртным. «Послушайте, я вас очень люблю, но то, сколько он пьет, не ваше дело и даже не мое... Теперь уже... Вы мне часто пишете про это, но зря. Я поделать ничего не могу», — призналась она. Ранее появлялись слухи о том, что Дилара и Алишер собираются делить имущество, но, по словам Зинатуллиной, это не так. «Забавно, что вы все думаете, что я хочу навариться на Алишере. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Это не было целью, я сама достаточно зарабатываю!» — подчеркивала звезда соцсетей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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