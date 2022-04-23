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Зомби-игра DEADCRAFT на Xbox получила бесплатную демо-версию

Зомби-игра DEADCRAFT на Xbox получила бесплатную демо-версию


Разработчики из First Studio анонсировали игру DEADCRAFT для приставок Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и для PC. Проект должен появиться 19 мая, а пока игрокам доступна бесплатная демо-версия на приставках Xbox.

DEADCRAFT — новая игра про зомби, в которой предстоит выживать в мире, где смертельный вирус погубил человечество. Задача игрока состоит не только в уничтожении зомби, но и в создании своей армии зомби-последователей.


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На Xbox сейчас доступна бесплатная демо-версия DEADCRAFT, которая предлагает основные механики проекта и дает возможность сыграть в него на протяжении 2 часов. В итоговую версию игры нельзя будет перенести прогресс из демо. Сама игра будет продаваться по цене в $24,99 за базовую версию.

DEADCRAFT Demo

В двухчасовой демо-версии DEADCRAFT Demo вы сможете проникнуться острым сюжетом и узнать основы выживания в пустыне.
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По материалам: newxboxone

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