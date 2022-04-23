Зомби-игра DEADCRAFT на Xbox получила бесплатную демо-версию

Вадим Карасев





Разработчики из First Studio анонсировали игру DEADCRAFT для приставок Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и для PC. Проект должен появиться 19 мая, а пока игрокам доступна бесплатная демо-версия на приставках Xbox.

DEADCRAFT — новая игра про зомби, в которой предстоит выживать в мире, где смертельный вирус погубил человечество. Задача игрока состоит не только в уничтожении зомби, но и в создании своей армии зомби-последователей.

Watch this video on YouTube

На Xbox сейчас доступна бесплатная демо-версия DEADCRAFT, которая предлагает основные механики проекта и дает возможность сыграть в него на протяжении 2 часов. В итоговую версию игры нельзя будет перенести прогресс из демо. Сама игра будет продаваться по цене в $24,99 за базовую версию.

DEADCRAFT Demo

В двухчасовой демо-версии DEADCRAFT Demo вы сможете проникнуться острым сюжетом и узнать основы выживания в пустыне.

Перейти в Microsoft Store