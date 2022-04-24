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10 упоротых, но ужасно смешных комиксов о темной стороне животных

10 упоротых, но ужасно смешных комиксов о темной стороне животных

Карикатурист, выкладывающий свои работы под ником Кейл, рисует странные, но все же интересные и смешные комиксы. Он изображает людей и животных, их взаимоотношения и взгляды на жизнь. 

"Мои комиксы странные. Юмор и подача могут отличаться от комикса к комиксу, но стиль всегда один и тот же", — говорит сам автор о своих рисунках. 

Кейл утверждает, что в его комиксах можно найти глубокий смысл, если постараться отбросить их абсурдность.

А что думаете вы по поводу этих слегка упоротых рисунках?

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По материалам: Юмор

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