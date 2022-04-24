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5-летняя дочь Агнии Дитковските прочитала в Пасху стихи Окуджавы

5-летняя дочь Агнии Дитковските прочитала в Пасху стихи Окуджавы
Хотя актриса Агния Дитковските всячески скрывает свою 5-летнюю дочь, ее бабушке - Татьяне Лютаевой не терпится похвастаться талантами внучки. Татьяна Лютаева души не чает в своей внучке, дочери Агнии Дитковские, о существовании которой фанаты узнали лишь недавно. 57-летняя звезда похвасталась талантами своей внучки Ники. Пятилетняя малышка выучила сложное стихотворение Булата Окуджавы «Молитва», чтобы поздравить им поклонников своей бабушки с Пасхой. Девочка старательно декламировала строки, которые, по мнению некоторых фанатов, осилил бы не каждый взрослый. «Булат Окуджава» Молитва». Ника», - лаконично подписала видео Лютаева. «И это пятилетняя малышка?», «Какая умничка, ничего себе», «Очаровательная девочка, успехов Нике». «Какая лапочка!» — прокомментировали пользователи в Сети. Напомним, Агния Дитковските дважды была замужем. В первом браке, с Алексеем Чадовым, она родила сына Федора. Сейчас мальчику уже семь лет, и у него близкие отношения с отцом. Пять лет назад артистка снова стала мамой, а в прошлом году вышла замуж за бизнесмена Богдана Панченко, которому родила третьего ребенка. В отличие от своей знаменитой матери, Агния предпочитает не афишировать личную жизнь. Во многом, из-за благополучия детей. По мнению Дитковските, из-за пересудов о ее личной жизни может пострадать их психика. Об этом она переживала еще в процессе развода с Алексеем Чадовым. «Развод — это непростой период. В первую очередь мне важно, чтобы гармонично себя чувствовал Фёдор. Он всё время живет то со мной, то с Лёшей, и для психики ребенка это, конечно, не очень хорошо», —  говорила Агния.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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