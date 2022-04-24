6 способов найти общий язык и подружиться с Водолеем

Вадим Карасев

Водолеи — общительные и приятные люди. Подружиться и найти с ними общий язык относительно легко, но все равно лучше пользоваться советами экспертов, дабы не наделать ошибок.

Водолеи относятся к фиксированным Знакам Зодиака, а это значит, что в разговоре и отношениях они просты и понятны. Следуйте простейшим рекомендациям, описанным далее, чтобы понравиться им.

Не нагружайте их своими проблемами

Если у вас в жизни случилось что-то плохое, скажите об этом вскользь, и то если Водолей задаст вопрос о том, как ваши дела. Представители этого Знака просто ненавидят людей, которые вечно на что-то жалуются, грустят и унывают. Их жизненное кредо довольно понятное и простое — веселье, оптимизм и любовь. Если вы любите поплакаться в жилетку, то Водолеи вам для этого не подойдут. Они от вас избавятся как от назойливой мухи. Не ждите, что они будут с вами общаться, если вы не умеете расслабляться и болтать ни о чем.

Водолеи любят посплетничать

Это в одинаковой мере касается как женщин, так и мужчин. Они любят осудить чужие дела, успехи и провалы. Дело не в том, что они любят злорадствовать. Просто им нужно быть в курсе всего, что происходит вокруг. Расскажите им что-то очень интересное и важное, чтобы заинтересовать. Если они увидят в вас источник полезной и захватывающей информации, вы сможете быть уверены в том им нравитесь.

Будьте проще и шутите

Водолеи — те еще юмористы. Если с вами будет весело, то они от вас не отлипнут. Если вы можете скрасить серые рабочие будни остроумной и смешной фразой, то симпатия этих людей вам обеспечена. Если же вы постоянно будете шутить, то Водолей вас полюбит больше, чем кого-либо. Представители этого Знака на дух не переносят суровых и негативных людей, скучные разговоры, многочасовые рабочие дни без общения и шуток.

Не спорьте с Водолеем

Во-первых, эти люди все равно будут стоять на своем. Во-вторых, во время спора многие из нас становятся негативными, а отрицательные эмоции Водолеям, как мы уже выяснили, не нравятся. Либо делайте это в легкой и шутливой форме. Либо не спорьте с ними вовсе. Третьего не дано.

Покажите им свой ум и эрудицию

Водолеи чаще других людей влюбляются не во внешность, а в интеллект. Покажите им свою эрудицию. Во время разговора можете сказать, что любите авторское смотреть кино, читать книги, смотреть научные передачи. Все зависит от того, чем увлекается сам Водолей. Если вам не о чем будет поговорить, можно считать, что отношения заведомо провальные. Эти люди обожают и слушать, и говорить, так что полностью отдать им инициативу в диалоге не получится. Придется почаще рассказывать что-то интересное, иначе вам скажут "аривидерчи".

Водолеи очень любят сюрпризы

Не бойтесь делать им сюрпризы. Это не обязательно должны быть какие-то подарки. Как уже было сказано, давайте им важную информацию или просто как-то приятно удивляйте. Можете быть уверены в том, что это сработает. Водолеи — ценители ярких эмоций, необычных поступков. Можете делать им неожиданные комплименты и признания. Главное — не перегибать палку, ведь они ненавидят лесть и обман. Более того, они прекрасно чувствуют, когда их пытаются обвести вокруг пальца.