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Алексей Панин подумывает вернуться на родину

Алексей Панин подумывает вернуться на родину
Эпатажный актер Алексей Панин сидит без денег в Испании. В конце февраля многие российские звезды перебрались за границу. Кто-то в Европу, другие —  Израиль. Артист перебрался в Испанию пару лет назад. В Торревьехе он купил квартиру и получив вид на жительство. В Россию он приезжал лишь на заработки – сняться в очередной картине.
Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Теперь же звезда «Жмурок» откровенно затосковал по родине. Денег, по его словам, осталось немного, а российские режиссеры не горят желанием видеть актера на съемочной площадке. «Испания – это не Америка, кино здесь не снимают в таких объемах, и русские артисты здесь не нужны, тем более я не знаю языка», – цитирует Панина «АиФ».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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