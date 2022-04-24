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Алле Довлатовой достался проклятый дом

Алле Довлатовой достался проклятый дом
Актриса и ведущая Алла Довлатова перекупила дом у певицы Валерии. Артистка уже несколько лет живет за городом — в деревне Крекшино Московской области. Однако ведущая не строила его с нуля, а перекупила у певицы Валерии и Иосифа Пригожина. «Однако мне пришлось его весь переделать. Во-первых, и построили второй этаж. Для меня там были низкие потолки, мы их поднимали на полметра. Но самое интересное было потом. После того, как мы все сделала — я пригласила духовника. Чтобы тот осветил дом. И он потратил на это очень много времени», — рассказала Довлатова.
Алла Довлатова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По ее словам, священник сбивался и по 10 раз начинал элементарную молитву. На все ушло около пяти часов. В итоге священник спустился весь мокрый от пота и сказал: «У меня такое ощущение, что в этом доме убивали людей. Я так испугалась, но он мне пообещал, что теперь там будет все хорошо. Так и есть до сих пор», — добавила Алла.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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