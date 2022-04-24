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Беременную дочку Иосифа Пригожина срочно госпитализировали

Беременную дочку Иосифа Пригожина срочно госпитализировали
Дочь продюсера Иосифа Пригожина почувствовала себя плохо. 25-летняя Даная Пригожина почувствовала себя плохо. Дочери 53-летнего Иосифа Пригожина пришлось в срочном порядке отправиться в больницу. Наследница продюсера только недавно перестала скрывать свое интересное положение: Даная готовится впервые стать мамой. Беременность протекала спокойно, но накануне будущая мама сильно перенервничала. Свой день рождения вчера отмечал брат Данаи. Звездный отец эмоционально обратился к единственному сыну, а в ответ получил упреки от дочери. Даная посетовала, что ее Иосиф так и не поздравил с днем рождения публично. Продюсера не было и на свадьбе дочери, которая прошла на следующий день после ее 25-летия.
Иосиф Пригожин с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Беременная падчерица исполнительницы хита «Часики» вызвала скорую помощь, почувствовав недомогание. Однако Даная отказалась от госпитализации. Когда ее состояние стабилизировали в клинике, девушка вернулась домой. «На почве всего вот этого, наверное, сегодня и случился нервный срыв! Я потеряла сознание, мне вызвали скорую. Клянусь, я устала... Из-за злых несчастных журналистов, которые пишут лживые статьи. Я уж точно не хочу потерять дитя. Это самое сокровенное, что есть у меня в жизни! И семья! Ни себя, ни семью я в обиду не дам!» — заверила будущая мама.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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