Целебные и магические свойства ольхи и сферы её применения

Вадим Карасев

Ольха — дерево, которое может вырастать до внушительных тридцати метров. Оно обладает огромной энергетически созидательной силой, которую отдает человеку, который до нее дотрагивается.

По своим целебным свойствам ольха немного похожа на ель, но все равно эти деревья нельзя сравнивать. Каждый вид деревьев уникален и заслуживает отдельного разбора. Ольха приносит людям радость, гармонию, а также укрепляет здоровье.

Целебные свойства ольхи

Самой полезной с точки зрения медицины для человека является ольха клейкая или, как ее еще называют, черная. Вся польза, которую может подарить нам это дерево, сконцентрирована в её соплодиях — шишках. Реже используются листья и кора.

Чем больше дерево, тем лучше, ведь это значит, что оно старше. Оно вбирает в себя всю силу земли и всю ее положительную энергию, концентрируя в этих маленьких плодах. Ольха может жить до трехсот лет. Сильные взрослые деревья очень важны и крайне полезны.

В плодах ольхи содержатся разного рода полезные соединения, среди которых: дубильные вещества, танины, органические кислоты, флавоноиды, кумарины, алкалоиды. Из ольховых шишек делают лекарственные препараты, которые можно купить в аптеке. Если у вас есть желание, вы можете осуществлять сбор шишек самостоятельно. Для этого необходимо дождаться поздней осени. В это время концентрация полезных веществ в шишках максимальна. Просто нужно потрясти ветки, а потом собрать упавшие шишки. Не рекомендуется срезать соплодия, так как такой метод сбора вреден для дерева. Хранятся шишки до трех лет.

Препараты из шишек ольхи оказывают противовоспалительное, вяжущее и кровоостанавливающее действие. Отвары и настои плодов растения обладают также дезинфицирующим эффектом. Также ольха помогает лечить проблемы с желудочно-кишечным трактом, экземы, себорею, дерматит, облегчает боль при ожогах и порезах. Отваром ольхи можно полоскать рот, чтобы избавиться от проблем с деснами.

Ольху также широко используют в косметологии. Препараты на основе шишек ольхи стимулируют рост волос, предотвращают их выпадение, снижают жирность кожи. Помните о том, что прием отваров их шишек ольхи должен производиться только в соответствии с рекомендациями эксперта. Ольха противопоказана детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам.

Магические свойства ольхи

Эксперты в области эзотерики используют ольху для изготовления магических предметов — талисманов, оберегов с рунами. Считается, что талисманы с изображением рун на этом дереве являются самыми сильными. Если вы сами захотите сделать себе один из таких, то помните, что лучше рубить это дерево днем. Вечером или ночью делать это категорически запрещено, так как можно навлечь на себя беду.

Ольха — хранитель домашнего очага. Хорошей приметой является произрастание дерева рядом с вашим домом. Ольха. Растущая у вас на участке или рядом с домом, обладает обережными свойствами. Разрушить такую семью практически невозможно.

Это женское дерево, поэтому и помогает оно в первую очередь женщинам. Чтобы укрепить связь с мужем и отвадить его от измен, можно сделать простой оберег. Нужно сорвать шишечку ольхи, положив ее в карман или в сумку мужу. Можно положить ее даже в машине. Главное, чтобы она была рядом с ним.

Считается, что ольхе можно рассказать о своих проблемах. Выслушает она абсолютно каждого. Она впитает в себя обиды, негатив, а также наложит на вас благословение.

В качестве оберега от беды, порчи, болезни и всякого зла можно держать дома веточку ольхи. Можно также зашить в свою одежду или в одежду вашего близкого человека лист этого дерева, прочитав при этом заговор: «Силой природы защищусь. В преграды больше не упрусь. Мой путь будет легок. Не встречу острых беды иголок. Аминь».