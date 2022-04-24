Чулпан Хаматова вспомнила о своих наградах, которые ей не нужны

Актриса Чулпан Хаматова отчаянно пытается заработать. Артистка уехала на ПМЖ в Латвию, здесь она появилась на местном ТВ и заявила, что в любой момент готова отказаться от статуса народной артистки России. По словам актрисы, она его и получать не очень хотела, и не понимает, зачем он нужен. Однако, когда речь зашла о заработке, звезда моментально вспомнила про свой статус. Хаматова объявила в Сети о курсах актерского мастерства на российском сайте, где не преминула сообщить, что она народная артистка РФ.Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ну а пока курсы только стартуют, Чулпан Хаматова успела засветиться на уличном сборище в Риге примерно в 100 человек. Как сказал журналист Михаил Шахназаров на своем YouTube-проекте «Шах и мат»: «Чулпан Хаматова нашла своего зрителя в Латвии». Актриса заявила латышам, что она и есть Россия, по сути, повторив ранний опус Андрея Макаревича. «Настоящая Россия – это Чулпан. И мы, конечно же, ей поверили», — со скептическим выражением лица заметил Шахназаров.