Даррен Барнет стал первым амбассадором-мужчиной Victoria's Secret

Вадим Карасев

Victoria's Secret представил своего нового амбассадора — впервые в истории бренда им стал мужчина, а именно актер Даррен Барнет, который снимался в таких сериалах как "Я никогда не...", "Мыслить как преступник", "Это мы".

Наконец-то я могу поделиться этой новостью! В качестве представителя VS Pink я буду помогать разрабатывать новые образы в гендерно-нейтральной коллекции бренда, а также поддерживать инициативы по расширению прав и возможностей молодежи и повышению осведомленности о психическом здоровье,

— написал актер в инстаграме*.













Victoria's Secret в последние годы не раз подвергался критике за дискриминацию трансгендерных моделей и моделей plus-size, харассмент в отношении моделей. В итоге бренд был вынужден отказаться от своих знаменитых шоу и сосредоточиться на создании нового имиджа. Недавно лицом Victoria's Secret впервые стала модель с синдромом Дауна.

Выбрав Даррена Барнета на роль своего нового амбассадора бренд в очередной раз демонстрирует готовность к изменениям.









В начале марта Victoria's Secret объявил о приостановке работы в России.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

Ольга Петелина