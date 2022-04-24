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Дмитрий Певцов прошелся по звездам

Дмитрий Певцов прошелся по звездам
Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал знаменитостей инфантильными. Артист объяснил, почему некоторые российские артисты отказываются открыто поддерживать родную страну в такой важный для всего мира момент. По его мнению, проблема кроется в их внутреннем, глубоком, независимом от ранга, званий и наград инфантилизме. Как добавил Певцов, артисты живут в своей среде, пользуются тем, что им дает государство, сообщает 360tv.ru.
Дмитрий Певцов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Они зарабатывают деньги, занимаются творчеством, мало замечают того, что происходит вокруг. И уж такие далекие горизонты мало кого интересуют. Тот же Донецк и Луганск. Я с этим столкнулся откровенно и очевидно. Прежде всего, это позиция «моя хата с краю», сказал Дмитрий Певцов. Напомним, что Дмитрий Певцов уже не раз открыто поддерживал действия своей страны на Украине. При этом он негативно отзывался о тех, кто в такой ответственный момент покинул родную страну.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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