Елена Проклова рискует жизнью из-за работы

Актриса Елена Проклова недавно перенесла инсульт. Артистка, несмотря на свой почтенный возраст (в сентябре ей исполнится 69 лет) продолжает выходить на сцену и играть в спектаклях. И это при том, что здоровье ее также оставляет желать лучшего. Так она призналась недавно, что в начале нынешнего года у нее случился инсульт прямо в поезде. После приступа, сопровождавшегося пеной изо рта и последующей страшной головной болью и слабостью, мужественная артистка все же вышла на сцену и отыграла в постановке, чтобы не подводить коллег и зрителей.Елена Проклова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но в данном случае такой героический поступок можно назвать скорее легкомысленным отношением к себе. Коварный инсульт в некоторых случаях способен сделать вид, что отступает перед напором человека, не желающего дать себе время на необходимое лечение и восстановление, но последствия могут оказаться весьма печальными вплоть до смертельного исхода. «При определенном инсульте можно еще совершать какие-либо действия. Физически это возможно, но рисковать и пренебрегать рекомендациями врача не стоит, поскольку эта болезнь очень коварная и может даже привести к летальному исходу», — предупредил в беседе с порталом Day.ru врач-невролог Юрий Андрусов.