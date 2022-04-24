Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елена Проклова рискует жизнью из-за работы

Елена Проклова рискует жизнью из-за работы
Актриса Елена Проклова недавно перенесла инсульт. Артистка, несмотря на свой почтенный возраст (в сентябре ей исполнится 69 лет) продолжает выходить на сцену и играть в спектаклях. И это при том, что здоровье ее также оставляет желать лучшего. Так она призналась недавно, что в начале нынешнего года у нее случился инсульт прямо в поезде. После приступа, сопровождавшегося пеной изо рта и последующей страшной головной болью и слабостью, мужественная артистка все же вышла на сцену и отыграла в постановке, чтобы не подводить коллег и зрителей.
Елена Проклова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но в данном случае такой героический поступок можно назвать скорее легкомысленным отношением к себе. Коварный инсульт в некоторых случаях способен сделать вид, что отступает перед напором человека, не желающего дать себе время на необходимое лечение и восстановление, но последствия могут оказаться весьма печальными вплоть до смертельного исхода. «При определенном инсульте можно еще совершать какие-либо действия. Физически это возможно, но рисковать и пренебрегать рекомендациями врача не стоит, поскольку эта болезнь очень коварная и может даже привести к летальному исходу»,  — предупредил в беседе с порталом Day.ru врач-невролог Юрий Андрусов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Наталья Подольская пришла со старшим сыном в церковь освещать пасхальные яица
Наталья Подольская пришла со старшим сыном в церковь освещать
Надежда Бабкина высказалась о скандале с Надеждой Кадышевой
Надежда Бабкина высказалась о скандале с Надеждой Кадышевой
Алла Довлатова рассказала, за что ее критикуют
Алла Довлатова рассказала, за что ее критикуют
Елена Проклова рискует жизнью из-за работы
Елена Проклова рискует жизнью из-за работы
Нумерологический гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года
Брухунова и Петросян вместе с сыном освятили куличи и яйца перед Пасхой
Брухунова и Петросян вместе с сыном освятили куличи и яйца перед
Алена Водонаева разоряется на коммуналке
Алена Водонаева разоряется на коммуналке
Зомби-игра DEADCRAFT на Xbox получила бесплатную демо-версию
Зомби-игра DEADCRAFT на Xbox получила бесплатную демо-версию
У Светланы Лободы есть только один выход - стать гражданкой России
У Светланы Лободы есть только один выход - стать гражданкой России
Лера Кудрявцева накануне Пасхи привела 3-летнюю дочку в храм
Лера Кудрявцева накануне Пасхи привела 3-летнюю дочку в храм
Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на Xbox
Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на
Новости Game Pass за 16-23 апреля: новые игры, анонсы, события
Новости Game Pass за 16-23 апреля: новые игры, анонсы, события

Топ на сегодня

Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить
Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить
Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом
6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом

Еще по теме

Елена Проклова призналась, что запустила себя
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
Елена Проклова связалась из реанимации
Елена Проклова рассказала о своих мозгах после инсульта