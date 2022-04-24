Евгения Медведева заступилась за Трусову в скандале с Ягудиным

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала скандальные высказывания спортсмена. Александра Трусова мечтает поставить мировой рекорд, выполнив пятерной прыжок. Алексей Ягудин высмеял порыв фигуристки, так как сомневается в ее способностях. В отличие от старшего коллеги, Женя Медведева поддержала спортсменку. 22-летняя Медведева уверена — Трусова способна выполнить прыжок в пять оборотов. А вот Ягудина Женя попросила не разбрасываться едкими словами.Алексей Ягудин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «На самом деле Алексей очень много говорит. Особенно у себя в социальных сетях. Я не знаю... Много всего было сказано, прав или не прав? Я считаю, не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы. Если посмотреть на произвольную программу в личном зачете на Олимпийских играх, то она ее откатала безукоризненно и чисто. Контент был выполнен хорошо, в определенном месте и в определенное время, поэтому почему бы не выучить пятерной, если человеку хочется? Это развитие нашего спорта. Почему надо быть против?» — возмутилась фигуристка в беседе с «МАТЧ ТВ».