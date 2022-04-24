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Генпрокуратура: В 2021 году с алиментщиков взыскали почти 33 млрд рублей

Генпрокуратура: В 2021 году с алиментщиков взыскали почти 33 млрд рублей

19:36  Автор: Юлия Катенёва



Рост числа преступлений в отношении детей в 2021 году объясняется, в том числе, и увеличением числа регистрируемых случаев злостной неуплаты алиментов. Об этом «Российской газете» рассказал начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Дмитрий Данилов.

Общее количество преступлений в отношении детей увеличилось на 14 процентов и составило 103,3 тысячи. При этом по фактам неуплаты алиментов внесено около 4 тысяч актов реагирования. В результате в прошлом году было взыскано 32,9 миллиарда рублей задолженности по алиментам, что на 13,9 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году.

Данилов отметил, что в ряде регионов приставы уклонялись от розыска «забывчивых» родителей или необоснованно прекращали исполнительное производство. «Соответственно, в этих случаях нам приходилось реагировать уже в отношении приставов и побуждать их к нормальной работе», — рассказал он.


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Ранее сообщалось, что Минюст разработал законопроект, предусматривающий создание реестра должников по алиментным обязательствам. В нем будет значиться информация о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности или находящихся в розыске за долги по алиментам. Создание реестра повысит эффективность принудительного исполнения судебных актов и мотивацию должников к уплате долгов, считают в Минюсте.



#семья #дети


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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