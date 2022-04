Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 26-29 апреля + релизы Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, с 26 по 29 апреля, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоится не меньше 13 игровых релизов. Среди них есть пара ожидаемых проектов, которые не были доступны на приставках Xbox, но уже получили неплохие отзывы на других платформах — The Stanley Parable: Ultra Deluxe, The House Of The Dead: Remake и Bugsnax.

Еще один интересный релиз следующей недели — рогалик-платформер Rogue Legacy 2. Игра выходит в Steam из раннего доступа и дебютирует на приставках Xbox.

Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе:

Релизы в Game Pass

Research and Destroy (26 апреля)The Serpent Rogue (26 апреля)The Stanley Parable: Ultra Deluxe (27 апреля)The Sorrowvirus — A Faceless Short Story (27 апреля)Bugsnax (28 апреля)Raven’s Hike (28 апреля)Rico: London (28 апреля)Rogue Legacy 2 (28 апреля)The House Of The Dead: Remake (28 апреля)Unsouled (28 апреля)Galactic Wars EX (29 апреля)Micro Pico Racers (29 апреля)Ravenous Devils (29 апреля)

На данный момент в Game Pass на следующей неделе запланировано 4 релиза:

7 Days To Die (26 апреля)Research and Destroy (26 апреля)Bugsnax (28 апреля)Unsouled (28 апреля)