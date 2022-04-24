Лолита Милявская заявила, что ее дочь выросла «хорошей девкой»

Певица Лолита Милявская рассказала о воспитании детей. Единственная дочь певицы родилась намного раньше срока, и именно недоношенность стала причиной ряда заболеваний. Ходили слухи, что у Евы аутизм, но Лолита опровергла это. Лолита Милявская никогда не скрывала, что в воспитании дочери Евы основное участие принимала и продолжает принимать ее мама — Алла Дмитриевна. У единственной наследницы певицы есть определенные проблемы со здоровьем, но совместными усилиями заболевания удалось победить. Лолита редко публично рассказывает о своей семье, но для журналиста Антона Красовского, с которым они встретились в студии его шоу «Антонимы», она сделала исключение. «У моей мамы не было выхода. Меня воспитывали бабушки, но у моих родителей не было другого шанса. Не таскать же ребенка на гастроли, убивать желудок, мозг, лишать образования. Я считаю, что обязана бабушкам, дедушкам, и родителям спасибо», — призналась Лолита.Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Дочь 58-летней артистки буквально повторила ее судьбу. Воспитанием Евы тоже занималась бабушка, в то время как сама Лолита зарабатывала деньги на лечение наследницы. Звезда благодарна родительнице за то, что та взяла заботы о внучке на себя, и Лолита не лишилась возможности реализоваться в профессии. «Моя мама вырастила хорошую девку. Мы победили многие болезни. Но если бы я не зарабатывала, то мы бы не победили», — сообщила Милявская. Сейчас Еве 22 года, но Лолита пока не задумывается, хочет ли она внуков. В то же время певица считает, что могла бы стать хорошей бабушкой, однако посвящать свою жизнь полностью заботе о наследниках не готова. «Если Бог даст, то конечно. Вообще я не думала об этом. Я буду включена в процесс воспитания внуков, но не настолько, чтобы посвящать всю себя», — откровенно заявила Лолита. Что же касается хейтеров, которые считают, что певица не может называть себя мамой, отдав ребенка на воспитание бабушке, то Милявская говорит, что сейчас никак не реагирует на такие вещи. А вот поначалу певицу расстраивали подобные заявления недоброжелателей.