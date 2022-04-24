Моргенштерн снова сделал предложение бывшей жене

Рэпер Моргенштерн пошел на отчаянный шаг ради любимой. Шумиха вокруг развода Моргенштерна с Диларой не утихает. А тем временем экс-возлюбленные вместе проводят время. Неужели передумали, соскучились друг по другу или все это большой обман? Брак музыканта и блогера не продержался и года. Дилара разочаровалась в супруге, а Моргенштерн признался в изменах. Ни секунды не переживая о чувствах любимой, рэпер заявил, что спал с другими женщинами. Кроме того, он считает такое поведение приемлемым и не видит в этом ничего странного. Скандальное расставание обсуждают поклонники артиста, а также многие селебрити. А пока споры не утихают, экс-супруги проводят тихие вечера в Дубае. Так, во время очередного стрима в гостях у Зинатуллиной появился Алишер с букетом алых роз. Певец сказал, что купил цветы специально для нее на заправке. По всей видимости, бывшие супруги сейчас живут по раздельности. Моргенштерн объяснил почему решил навестить Дилару. Оказалось, певец следил как в прямом эфире бывшая возлюбленная смотрела его фильм, в котором он рассказал о причинах развода.Моргенштерн с бывшей женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Сегодня после выхода великолепного документального фильма она мне написала: «Прощай». Она стрим запустила, а у меня есть ключ от ее хаты и я думал: «Залечу на драматичном моменте каком-нибудь». А она не досмотрела до конца видосик — обрубила. Я поднялся, а она мне дверь не открывала еще. Ключ был вставлен с другой стороны, и я не мог открыть. Но потом надо мной сжалилась и впустили в свою обитель. У нас состоялся серьезный разговор», — рассказал 24-летний исполнитель. Далее рэпер и Дилара решили пройти психологический тест на совместимость в Интернете. Вместе они отвечали на вопросы, касающиеся взглядов на воспитание детей, идеальный совместный отдых, общий бюджет. В ходе обсуждений Моргенштерн признался в чувствах девушке: «Прикиньте не верит, что я ее люблю». В ответ на это 22-летняя блогерша сказала: «Слава богу, мы развелись». Тут певец не растерялся и сделал предложение: «Выходи за меня!» Но бывшая избранница была непреклонна: «В о второй раз — нет!» На протяжении всей онлайн-беседы с подписчиками Алишер всячески флиртовал с бывшей, делал ей комплименты, пытался сесть поближе, но Зинатуллина всячески отстранялась от рэпера. Потом неожиданно артист произнес шепотом: «Мы сегодня так классно потрахались. Это было что-то на небесном». Девушка никак не прокомментировала такие высказывания.