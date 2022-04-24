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МВД: В России снизилось число экономических преступлений

МВД: В России снизилось число экономических преступлений

12:34  Автор: Юлия Катенёва


Источник: МВД



За первый квартал 2022 года на 3,2 процента относительно прошлогоднего показателя снизилось количество преступлений экономической направленности. Это следует из опубликованной статистики на сайте МВД. 

Так, выявлено 39,2 тысячи таких преступлений, материальный ущерб составил 77,8 миллиарда.

Из опубликованных данных также следует, что число зарегистрированных киберпреступлений снизилось на 8,5 процента относительно периода прошлого года. По мнению специалистов, которое приводится в аналитическом бюллетене, это свидетельствует о том, что такие преступления совершались с использованием инфраструктуры, расположенной на Украине, и обезвреженной в ходе спецоперации. Однако, свидетельствует сводка, по-прежнему каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий.

В целом, общее количество преступлений за 3 месяца текущего года снизилось на 3,8 процента, в том числе тяжких и особо тяжких — на 8,3 процента. Ущерб от них за квартал составил 123 миллиарда рублей, что на 8,8 процента ниже аналогичного показателя прошлого года.

Отмечается, что в этом году увеличилось число преступлений, совершенных иностранцами.  На «неграждан» приходится 10,4 тысячи преступлений, что на 8,1 процента больше, чем в январе - марте 2021 года. При этом граждане СНГ совершили 8,4 тысячи  преступлений, что выше прошлогоднего показателя на 12,6 процента.



#преступность


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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