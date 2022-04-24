Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Надежда Бабкина высказалась о скандале с Надеждой Кадышевой

Надежда Бабкина высказалась о скандале с Надеждой Кадышевой
Ходят слухи, что ведущая Надежда Бабкина даже подралась с певицей. Жизнь всякого популярного артиста невероятно сложна не только из-за тяжелого гастрольного графика, изматывающих выступлений и переходящего всяческие границы внимания оголтелых поклонников. Между собой артисты постоянно конкурирую ради все того же докучливого, но приносящего деньги внимания публики. Особенно, если имеют схожий по жанру репертуар. Так поговаривают, что в жесткой конфронтации между собой постоянно находились две певицы-народницы: Бабкина и Кадышева. Блогер Рустам Солнцев даже утверждал, что две почтенные женщины с жизнеутверждающим именем Надежда однажды устроили за кулисами настоящую драку, но никаких подтверждений этим словам нет. Надежда Бабкина действительно критиковала свою конкурентку за ее сценический образ, считая, что та выглядит пошло и вызывающе, что не соответствует выбранному жанру песен и не свидетельствует о ее хорошем вкусе.
Надежда Бабкина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако в недавнем интервью YouTube-каналу «Историс — Откройте, Давид» ведущая «Модного приговора» опровергла сплетни по поводу своего негатива в адрес коллеги по сцене. Она заявила, что относится к Надежде Кадышевой прекрасно, считая, что их аудитории не пересекаются, а потому она может выражаться так, как хочет. В той же одежде, к примеру. «У каждого свои тараканы. Нравится, пусть кайфует. Может быть, это дает ей некий импульс», — со тщательно завуалированной язвительностью заявила Бабкина. И припомнила, как однажды на дне рождения Баскова, когда они с Кадышевой пели дуэтом, переоделась в нее, надев белых парик, чем вызвала хохот в зале. «Это было уже после слухов о каких-то разборках. Так вот не было их», — поставила жирную точку в досужих домыслах Бабкина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Целебные и магические свойства ольхи и сферы её применения
Целебные и магические свойства ольхи и сферы её применения
Наталья Подольская пришла со старшим сыном в церковь освещать пасхальные яица
Наталья Подольская пришла со старшим сыном в церковь освещать
Надежда Бабкина высказалась о скандале с Надеждой Кадышевой
Надежда Бабкина высказалась о скандале с Надеждой Кадышевой
Алла Довлатова рассказала, за что ее критикуют
Алла Довлатова рассказала, за что ее критикуют
Елена Проклова рискует жизнью из-за работы
Елена Проклова рискует жизнью из-за работы
Нумерологический гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года
Брухунова и Петросян вместе с сыном освятили куличи и яйца перед Пасхой
Брухунова и Петросян вместе с сыном освятили куличи и яйца перед
Алена Водонаева разоряется на коммуналке
Алена Водонаева разоряется на коммуналке
Зомби-игра DEADCRAFT на Xbox получила бесплатную демо-версию
Зомби-игра DEADCRAFT на Xbox получила бесплатную демо-версию
У Светланы Лободы есть только один выход - стать гражданкой России
У Светланы Лободы есть только один выход - стать гражданкой России
Лера Кудрявцева накануне Пасхи привела 3-летнюю дочку в храм
Лера Кудрявцева накануне Пасхи привела 3-летнюю дочку в храм
Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на Xbox
Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на

Топ на сегодня

Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Наталья Подольская показала заразительный смех сына (видео)
Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить
Польза чистой воды: почему вредна вода из-под крана и чем ее заменить
Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Иван Ургант оказался владельцем весьма прибыльного бизнеса в Москве
Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
Юлия Ауг после скандальных заявлений сменила фамилию
6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом
6 способов найти общий язык и подружиться с Козерогом

Еще по теме

Надежда Бабкина оказалась в базе «Миротворца»
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
Певица Надежда Бабкина рассказала о любимом и семье
Вечерний Ургант - Надежда Бабкина, группа Burito (25.12.2017)