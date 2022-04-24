Надежда Бабкина высказалась о скандале с Надеждой Кадышевой

Ходят слухи, что ведущая Надежда Бабкина даже подралась с певицей. Жизнь всякого популярного артиста невероятно сложна не только из-за тяжелого гастрольного графика, изматывающих выступлений и переходящего всяческие границы внимания оголтелых поклонников. Между собой артисты постоянно конкурирую ради все того же докучливого, но приносящего деньги внимания публики. Особенно, если имеют схожий по жанру репертуар. Так поговаривают, что в жесткой конфронтации между собой постоянно находились две певицы-народницы: Бабкина и Кадышева. Блогер Рустам Солнцев даже утверждал, что две почтенные женщины с жизнеутверждающим именем Надежда однажды устроили за кулисами настоящую драку, но никаких подтверждений этим словам нет. Надежда Бабкина действительно критиковала свою конкурентку за ее сценический образ, считая, что та выглядит пошло и вызывающе, что не соответствует выбранному жанру песен и не свидетельствует о ее хорошем вкусе.Надежда Бабкина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако в недавнем интервью YouTube-каналу «Историс — Откройте, Давид» ведущая «Модного приговора» опровергла сплетни по поводу своего негатива в адрес коллеги по сцене. Она заявила, что относится к Надежде Кадышевой прекрасно, считая, что их аудитории не пересекаются, а потому она может выражаться так, как хочет. В той же одежде, к примеру. «У каждого свои тараканы. Нравится, пусть кайфует. Может быть, это дает ей некий импульс», — со тщательно завуалированной язвительностью заявила Бабкина. И припомнила, как однажды на дне рождения Баскова, когда они с Кадышевой пели дуэтом, переоделась в нее, надев белых парик, чем вызвала хохот в зале. «Это было уже после слухов о каких-то разборках. Так вот не было их», — поставила жирную точку в досужих домыслах Бабкина.