Наталья Подольская показала, как развлекается ее семья на Пасху

Певица Наталья Подольская поделилась видео, на котором запечатлено праздничное утро в ее семье. Популярная вокалистка Наталья Подольская пасхальное утро провела в кругу своей семьи – с сыновьями Темой и Ваней, мамой, сестрой-близнецом Юлианой и двумя ее дочками-двойняшками. В телеграм-канале Наталья Подольская разместила видео, в котором запечатлела, как дружное семейство устроило «яичные бои». Дети и взрослые по очереди подходили друг к другу с крашеными яйцами и стукались ими. Со стороны все выглядело очень забавно и весело. «Деретесь яйцами?» — спросила у своей аудитории Наталья Подольская. Подписчики ответили утвердительно, заявив, что это давняя традиция в их семьях. «Даже батюшки в церкви это делают. И мы тоже, обязательно!», «Не дерёмся. А христуемся!», «Конечно эта традиция ещё с детства. Хоть мне 33 года уже но всегда радуюсь когда выигрываю😅», «А как же без этого!», откликнулись поклонники артистки. Наталья Подольская в кадре предстала в домашней одежде и без макияжа. На руках она держала младшего сына Ваню. Вокалистка довольно часто позволяет себе появляться в соцсетях не при параде. Наталья Подольская не видит ничего плохого в том, чтобы показывать себя такой, какая она есть в обычной жизни.