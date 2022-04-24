"Не упрекайте меня в предательстве": Максим Галкин рассказал, как его "запретили" в России

Вадим Карасев

Максим Галкин, который после начала военной спецоперации на Украине улетел в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, записал видеообращение к поклонникам. В нем он рассказал, почему покинул родину, и попросил не называть его предателем.

По словам юмориста, после того, как он одним из первых среди звезд высказался против спецоперации, его попросту лишили возможности продолжать деятельность на территории России.Выставил пост. В течение двух последующих дней произошло следующее: российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах, у меня сорвались все рекламные контракты. <...> Второе — я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местная администрация стали запрещать мои концерты, делать это негласно, не давая официальных бумаг и разъяснений. Стали запугивать местных организаторов.Если я не выступаю сейчас в России, это не потому что я не хочу и не потому что зритель проголосовал против, сдав билет, а потому что эти концерты стали запрещенными. Соответственно — концертов тоже нет, рекламных съемок нет, ну я уехал в Израиль отдохнуть, заодно запланировал здесь концерты, где мне не запрещают выступать, где меня всегда ждет публика. Сложно меня упрекнуть, наверное, в предательстве.Напоследок артист посоветовал поклонникам не ставить знака равенства между властью и родиной.





Максим ГалкинАлла Пугачева с детьми

Галкина поддержала Ксения Собчак, которую после начала спецоперации тоже не раз видели в Израиле — как сообщает Haaretz, она получила гражданство этой страны.

Все так, Макс! Уважаю. Держись,

— прокомментировала журналистка отповедь комика.





Ксения Собчак

Примечательно, что в апреле Галкин и Собчак без какого-либо повода обменялись в соцсетях "компроматом" друг на друга. Сначала Ксения в своем телеграм-канале рассказала, что отец Максима, Александр Александрович Галкин, на протяжении полутора лет был депутатом Госдумы. После этого Галкин намекнул, что в 1995 году мать Собчак, Людмила Нарусова, находившаяся в самом конце партийного списка, не самым честным путем заняла депутатское кресло, внезапно обойдя других претендентов — включая как раз таки Галкина-старшего.

Ольга Петелина