Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Не упрекайте меня в предательстве": Максим Галкин рассказал, как его "запретили" в России

"Не упрекайте меня в предательстве": Максим Галкин рассказал, как его "запретили" в России

Максим Галкин, который после начала военной спецоперации на Украине улетел в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, записал видеообращение к поклонникам. В нем он рассказал, почему покинул родину, и попросил не называть его предателем.

По словам юмориста, после того, как он одним из первых среди звезд высказался против спецоперации, его попросту лишили возможности продолжать деятельность на территории России.Выставил пост. В течение двух последующих дней произошло следующее: российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах, у меня сорвались все рекламные контракты. <...> Второе — я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местная администрация стали запрещать мои концерты, делать это негласно, не давая официальных бумаг и разъяснений. Стали запугивать местных организаторов.Если я не выступаю сейчас в России, это не потому что я не хочу и не потому что зритель проголосовал против, сдав билет, а потому что эти концерты стали запрещенными. Соответственно — концертов тоже нет, рекламных съемок нет, ну я уехал в Израиль отдохнуть, заодно запланировал здесь концерты, где мне не запрещают выступать, где меня всегда ждет публика. Сложно меня упрекнуть, наверное, в предательстве.Напоследок артист посоветовал поклонникам не ставить знака равенства между властью и родиной.


Максим Галкин
Алла Пугачева с детьми

Галкина поддержала Ксения Собчак, которую после начала спецоперации тоже не раз видели в Израиле — как сообщает Haaretz, она получила гражданство этой страны.

Все так, Макс! Уважаю. Держись,

— прокомментировала журналистка отповедь комика.


Ксения Собчак

Примечательно, что в апреле Галкин и Собчак без какого-либо повода обменялись в соцсетях "компроматом" друг на друга. Сначала Ксения в своем телеграм-канале рассказала, что отец Максима, Александр Александрович Галкин, на протяжении полутора лет был депутатом Госдумы. После этого Галкин намекнул, что в 1995 году мать Собчак, Людмила Нарусова, находившаяся в самом конце партийного списка, не самым честным путем заняла депутатское кресло, внезапно обойдя других претендентов — включая как раз таки Галкина-старшего.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный секс
Павел Деревянко признался, что любит красивых девушек и регулярный
Алексей Панин подумывает вернуться на родину
Алексей Панин подумывает вернуться на родину
Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Евгения Медведева заступилась за Трусову в скандале с Ягудиным
Евгения Медведева заступилась за Трусову в скандале с Ягудиным
Беременную дочку Иосифа Пригожина срочно госпитализировали
Беременную дочку Иосифа Пригожина срочно госпитализировали
Лолита Милявская заявила, что ее дочь выросла «хорошей девкой»
Лолита Милявская заявила, что ее дочь выросла «хорошей девкой»
Дмитрий Певцов прошелся по звездам
Дмитрий Певцов прошелся по звездам
The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под новое поколение
The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под
Шахназаров крепко приложил Андрея Макаревича
Шахназаров крепко приложил Андрея Макаревича
Алле Довлатовой достался проклятый дом
Алле Довлатовой достался проклятый дом
6 способов найти общий язык и подружиться с Водолеем
6 способов найти общий язык и подружиться с Водолеем
Пасха 24 апреля 2022 года: Светлое Христово Воскресение
Пасха 24 апреля 2022 года: Светлое Христово Воскресение

Топ на сегодня

Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на Xbox
Популярная ритм-игра Just Shapes & Beats наконец-то выходит на
Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым
Макаров признался в отношения с Филиппом Киркоровым
Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина
Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина
Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу
Дочка Григория Лепса сыграла свадьбу
Бывший главред британского Vogue Александра Шульман раскритиковала новую биографию Анны Винтур
Бывший главред британского Vogue Александра Шульман раскритиковала

Еще по теме

Максим Галкин заявил, что все потерял в России
Ксения Собчак заступилась за Максима Галкина
Максим Галкин высказался об отношениях с Аллой Пугачевой
Максим Галкин высказался о жизни Аллой Пугачевой до переезда в замок